iPhone 11、12差7000該換哪支？網狂列「3關鍵」：別猶豫

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iPhone 11、12差7000該換哪支？網狂列「3關鍵」：別猶豫

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-19 09:37:15

▲一名網友在PTT提到，自己用iPhone 6S用了快5年，貼文意外釣出許多網友共鳴。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO猶豫該換較便宜的iPhone 11還是直上iPhone 12，由於兩者價差高達7000元，求助廣大網友意見，貼文立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
蘋果每每推出新款iPhone，總是引發搶購熱潮，14日秋季線上發表會，眾所期待的iPhone 12亮相，再度掀起網路話題。對此，近日一名網友在《Dcard》提到，自己使用iPhone 7+快4年，猶豫該換較便宜的iPhone 11還是直上iPhone 12，由於兩者價差高達7000元，不禁求助廣大網友意見，貼文立刻引發熱議。
原PO表示，「本人的iPhone 7+用了快4年，手機打個字卡頓，滑個臉書、IG發燙，偶爾還會lag給我死機，電噴得很快，健康度也到了75％」，好不容易有閒錢可以買手機，但是在猶豫究竟要直衝有5G的iPhone 12，還是買較便宜的iPhone 11。
原PO接著指出，感覺iPhone 11跟iPhone 12大同小異，比較有感的只差在5G、重量、OLED和邊框，自己比較偏好之前5系列的邊框手感，但是iPhone 11和iPhone 12差價多達7000元，這支手機打算買來用個2～3年，卻有很多人說手機「換新不換舊」，但是又怕之後5G普及，iPhone 11用不了多久就要換新的5G手機，又難以脫手，苦惱表示「到底7000值不值得直上iPhone 12？還是收手買iPhone 11就好了？」

▲原PO猶豫該換較便宜的iPhone
▲原PO猶豫該換較便宜的iPhone 11還是直上iPhone 12，由於兩者價差高達7000元，不禁求助廣大網友意見，貼文立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自蘋果直播訊號)
貼文一出，隨即引發熱烈討論，有網友分析若以5G為考量，「我自己工作與5G有關，5G的出現主要目的不是為了手機訊號，是為了Ai智慧所產出，至今Ai都無法用上，5G普及化還有很長一段路，現在電信5G方案出來了，4G大概還有2～3年的過渡期」、「5G要普及還要好幾年，4G都還一堆地方都只能連到3G，換12比較好吧，如果預算不夠的話，等12上市一陣子後，11肯定還會再降」；也有網友提出螢幕部分，「買12，OLED比LCD螢幕好太多了」。
至於原PO最在意價差的部分，網友紛紛回應「我也是7+，我考慮拿11順便換我的air pods」、「建議11吧，因為12沒什麼用處，而且Costco比官網更便宜，可以去那裡看看」、「是覺得3C產品買新不買舊，別猶豫了！買12」、「如果沒一定要首批，你可以等實測，看看12值不值得那7000」、「當然是12啊！免得兩三年內想換5G還要特地換」、「手機這種東西不買舊，買最新的可以撐很多年，如果你是屬於不會變心想換機的人，建議買12」。（編輯：賴詠璿）
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