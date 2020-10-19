iPhone 11、12差7000該換哪支？網狂列「3關鍵」：別猶豫

原PO接著指出，感覺iPhone 11跟iPhone 12大同小異，比較有感的只差在5G、重量、OLED和邊框，自己比較偏好之前5系列的邊框手感，但是iPhone 11和iPhone 12差價多達7000元，這支手機打算買來用個2～3年，卻有很多人說手機「換新不換舊」，但是又怕之後5G普及，iPhone 11用不了多久就要換新的5G手機，又難以脫手，苦惱表示「到底7000值不值得直上iPhone 12？還是收手買iPhone 11就好了？」
貼文一出，隨即引發熱烈討論，有網友分析若以5G為考量，「我自己工作與5G有關，5G的出現主要目的不是為了手機訊號，是為了Ai智慧所產出，至今Ai都無法用上，5G普及化還有很長一段路，現在電信5G方案出來了，4G大概還有2～3年的過渡期」、「5G要普及還要好幾年，4G都還一堆地方都只能連到3G，換12比較好吧，如果預算不夠的話，等12上市一陣子後，11肯定還會再降」；也有網友提出螢幕部分，「買12，OLED比LCD螢幕好太多了」。
至於原PO最在意價差的部分，網友紛紛回應「我也是7+，我考慮拿11順便換我的air pods」、「建議11吧，因為12沒什麼用處，而且Costco比官網更便宜，可以去那裡看看」、「是覺得3C產品買新不買舊，別猶豫了！買12」、「如果沒一定要首批，你可以等實測，看看12值不值得那7000」、「當然是12啊！免得兩三年內想換5G還要特地換」、「手機這種東西不買舊，買最新的可以撐很多年，如果你是屬於不會變心想換機的人，建議買12」。（編輯：賴詠璿）