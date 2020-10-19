愛莉莎莎買千萬房！4個月就後悔　悲慘狀況曝：我是奧客

Youtuber愛莉莎莎今年5月才開心宣佈自己買下台北市一處10坪的套房，並邀請自己的前室友Penny來進行裝潢工程，當時成品曝光後不僅她自己相當滿意，也引發不少網友熱議，不過事隔半年不到，愛莉莎莎近日發片坦言「屋內設計明顯與理想不同，呼籲以後要買房的大家要特別注意」。

愛莉莎莎日前發出新影片提到，自己的新家從5月搬進來到現在，讓她最受不了的就是「廚房」，不僅收納空間不足，甚至完全沒有可以放置砧板切菜的空間，而流理臺當初也因為要美觀，使用「水磨石」材質，卻發現有許多水漬會殘留在上頭，無法清理。

▲愛莉莎莎表示自己最疼恨住處的地方就是「廚房」。（圖／翻攝愛莉莎莎Youtube）

另外，當時礙於不太會下廚的考量，將水槽跳脫以往的方形，設計成圓形的狀況，結果卻造成和市售的「廚具瀝水工具」不相容，反而更無效的利用空間，而聽完種種抱怨後，協助裝潢房子的前室友Penny則無奈表示「當初愛莉莎莎斬釘截鐵說自己很少煮飯，因此才會這樣設計一個有美觀卻不太實用的廚房」，而愛莉莎莎則坦言「大家真的不要太鐵齒，人都是會轉性的」。



▲愛莉莎莎點出「廚房」收納空間不足的問題。（圖／翻攝愛莉莎莎Youtube）

所幸最後，前室友Penny再次出手，在水漬會殘留的水磨石上，使用「鍍膜」，咖啡倒在上頭一小時，都能輕鬆擦拭；至於收納空間部分，則是改用購買層架或者收納大盒子，減少器具的使用空間，整體廚房看起來也相當工整，空間感倍增。





而愛莉莎莎也表示，自己的個性的確有些三分鐘熱度，在討論裝潢時並不夠了解自己的需求，才會造成許多問題，希望未來要搬家或者要買新家的人，不會犯跟她一樣的錯。（編輯：張嘉哲）