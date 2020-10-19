用「連坐法」改革軍紀？趙天麟：別走回頭路變成國防部
用「連坐法」改革軍紀？趙天麟：別走回頭路變成國防部
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-10-19 10:24:25
國防部為因應近期基層部隊軍紀案件層出不窮，試行了一套「國軍軍風紀律改革專案實施計畫」，內容採連坐法，統計各部隊肇生軍紀案件的數量，並納入後續派職、晉陞、派訓參據，案發單位各級幹部也將面臨究責。對於國軍採連坐方式提升軍紀，民進黨不少立委都提出反對意見。
民進黨立委趙天麟認為，針對性侵、吸毒等重大案件，國軍當然要嚴格處理，但透過連坐法，看起來雖然是「嚴格」，但卻比較容易引發軍中系統性吃案的問題。趙天麟以洪仲丘案為例，過去雖不採連坐法，但光是有可能影響對上級懲處時，國軍的整個體制會自動「有機性的」去運作起來 變成「國防布」，把一些鏡頭消滅掉、或是掩蓋證據，所以民進黨執政後才會漸漸的把連坐革新掉，現在要提振軍紀、軍紀要嚴格可以，但千萬不要又走回老路建議國防部重新思考。
此外，民進黨立委鄭運鵬也指出，過去國防部因為結構封閉，在軍紀事件的處理上容易讓社會覺得黑箱作業，甚至被稱為「國防布」，但是現在改為一般檢察官調查之後，已經解決大部分不夠透明的質疑。鄭運鵬表示，相信國人都會贊成軍紀改革，犯吸毒、酒駕、妨礙性自主這些行為，當然不適合留在軍中，但國軍部隊很多都是朝夕相處的環境，如果要對這些個案都進行連坐處分，他則持保留態度，鄭運鵬認為連坐法不但不符罪行法定的原則，部分受矚目的個案被無限上綱進行連坐處分時，也將會嚴重打擊國軍士氣。