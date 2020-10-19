你有帶財體質？命理師曝「5生肖」天生是父母的財神爺

第五名、生肖豬
屬豬的孩子，命中帶財，與錢財緣分深厚，往往都很有財運，賺錢能力一流，工作與投資的收穫應該都很不錯，但必須注意稍一不甚會容易被錢財所用。建議培養理財觀念。屬豬的人，人緣通常也都不錯，如果善於利用身邊人際關係來拓展財路，是走向成功的重要原因之一。
第四名、生肖雞
這是一個相當好的命格，屬雞的寶寶不僅財運不錯，而且福運也特別的好。屬雞的人特別會賺錢，是有財源的相。雞寶寶的腦袋聰穎，個性溫和，不太與人計較，待人處事上處處圓滑，擁有很好的人緣，好人緣便有好人脈，對於事業上的幫助相當大，往往帶來很好的財運。
第三名、生肖鼠
鼠年的小孩性格豁達，為人海派豪爽。具有領導才能。由於重情義，所以不管走到哪裡都擁有很好的人緣，能得到大家的信任，且累積不少人脈。除此之外，他們敢於嘗試，因此致富的機會也比別人多。只要願意努力，肯定會夢想成真，錢財大旺。
第二名、生肖馬
馬年出生的小孩，最大的優勢就是頭腦清楚，理財能力極強，他們的反應敏捷，做事認真負責，心思縝密，做甚麽事都能成功出色。他們對家庭而言是來報恩的，從小懂事、孝順，且可以旺父母，原本事業不起色，逐漸明朗，也可以成為日後依靠。
第一名、生肖牛
屬牛的朋友性格老實，為人處事正直，做事一步一腳印，不太會投機取巧走偏門。他們天生具有吃苦耐勞的精神，即使遇到艱難也不會輕易放棄自己的夢想。同時，他們懂得賺錢辛苦，相當珍惜每一分錢的使用。中年之後，貴人紛紛出現，事業開始收割，累積下的財富不可小覷。（編輯：賴詠璿）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】