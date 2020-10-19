公司規定上班勿戴口罩！一看「超瞎理由」全氣瘋：好可怕

原PO看完公告後，不解表示「這個邏輯思維真的很有事，疫情期間還規定不能戴口罩，是不知道櫃台人員都是直接面對客人的嗎？」並稱「規定不能戴還叫我們2天領一次口罩！真的會暈倒」，文末標記「這是老闆兒子的想法，有錢人就是可以任性」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「現在客人都比較在意服務人員有沒有戴口罩，怎麼會這樣？」「現在都鼓勵戴口罩，怎麼還會有請勿戴口罩的公司，好可怕」、「在公共場合一定要戴口罩，這是保護好自己和別人的方式不是嗎」、「檢舉吧」、「太扯」、「現在就是特殊情況啦，難道新冠肺炎還不夠特殊嗎？」「為公司形象該戴口罩吧」。
事實上，雖然目前口罩管制禁令解除，但國內境外移入，以及外國人士來台返國後確診案例不斷，民眾出入「8大場合」仍務必配戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、娛樂場所、大型活動、宗教場所；台北市搭乘捷運需全程戴口罩，任意將口罩摘下者，勸導不聽最高可罰1萬5000元。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。