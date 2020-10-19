50至65歲長者暫緩施打疫苗 蘇貞昌為分配不周道歉
50至65歲長者暫緩施打疫苗 蘇貞昌為分配不周道歉
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-10-19 11:38:10
今年受新冠肺炎疫情影響，民眾施打流感疫苗相對踴躍，雖政府儲備疫苗量比去年多，但仍因儲備吃緊決定部分暫緩50至64歲民眾施打，引發民怨；行政院院長蘇貞昌今（19）天接受媒體訪問時，也針對疫苗分配不周的問題向國人道歉。
蘇貞昌表示，國家都整套流感的預防機制，今年比去年進口疫苗量更多，但民眾可能是受新冠肺炎疫情衝擊，施打比起去年踴躍，所以有點「爆桌」，尤其50歲至64歲的民眾接種率最高，幾乎已經要達標，反而最最高危險群的高齡的長者跟嬰幼兒，目前接種率仍未能夠接近達標標準，所以「拜託50歲到64歲的國人同胞，稍微能夠慢一點，不是不打，而是優先讓65歲以上長者以及嬰幼兒能夠優先施打疫苗。」蘇貞昌同時也指出，根據公衛專家的報告，全國施打率只要有25%，就在社區安全範圍，現在流感個案相對少很多，請國人放心。不過，蘇貞昌也為當初沒有先把分配次序、節奏弄好，讓國人困擾而道歉，也請50歲至65歲的國人原諒、稍微忍耐，一步一步來。