無敵準！直覺選哪隻貓咪會說人話？測「別人眼中的你」

人類是非常複雜的動物，有時連自己都不一定瞭解自己，究竟你的真實性格是如何？別人眼中的你又是什麼模樣呢？根據《Look Pretty 美日誌》報導，你其實憑第一直覺判斷也能看出別人是怎麼看待你的。

Q：上圖中有4隻貓咪，第一直覺你認為哪隻貓會說人話呢？答案將測出「別人眼中的你」是怎樣？

結果分析

#貓咪A

▲直覺選哪隻貓咪會說人話？測「別人眼中的你」。（圖／翻攝自《Look Pretty 美日誌》）

別人眼中的你看起來害羞靦腆、不善言辭。其實你只是有點內向罷了，看似拘謹的外表下，隱藏著一顆溫柔細膩的心。你在待人方面總是笑臉迎人，與人友好相處，因此在別人眼中，你個性溫和，可能會覺得你沒有主見，有點懦弱好欺負。建議你改變自己，不要迎合對方。

#貓咪B

▲直覺選哪隻貓咪會說人話？測「別人眼中的你」。（圖／翻攝自《Look Pretty 美日誌》）

別人眼中的你看起來是很樂觀的人，對任何事情總會以樂觀態度面對，但其實你非常有自己的目標，且不喜歡輸的感覺，一定要把事情做到最好。你就像一個天生的統籌規劃家，執行力強，毅力十足，認定的事就會做到最好，且追求豐富精彩的生活，看在別人眼裡就是一個熱愛生活、懂得享樂的人。



#貓咪C



▲直覺選哪隻貓咪會說人話？測「別人眼中的你」。（圖／翻攝自《Look Pretty 美日誌》）

別人眼中的你看起來心地善良，體貼浪漫，對朋友有求必應，但真實的你很討厭複雜的事，喜歡簡簡單單的乾脆，別人在你面前耍花招，你都能一眼就能看破。你也不怕生，對新的環境、新的朋友都可以很快適應，是團體中負責活躍氣氛的開心果，而且情商很高，知道自己什麼時候該說什麼話。





#貓咪D

▲直覺選哪隻貓咪會說人話？測「別人眼中的你」。（圖／翻攝自《Look Pretty 美日誌》）

別人眼中的你看起來很堅強，帶點冷酷又十分冷靜，總是給人捉摸不透的感覺，但你不過是在故作堅強，其實你內心柔軟，就算被人誤解也不願解釋，內心藏著無數秘密，只和最親密的人分享。別人跟你相處會覺得你有點小脾氣和距離感，不過做事很守信用，是個非常值得信賴的人。建議你可以試著表露自己內心的想法，一定會大大加分的！（編輯：許苡晴）