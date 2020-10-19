虎斑貓驕傲炫技「亞洲蹲」　胯下有愛心網笑：腳不痠？

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虎斑貓驕傲炫技「亞洲蹲」　胯下有愛心網笑：腳不痠？

文/寵毛網

calendar_today2020-10-19 22:00:00

虎斑貓驕傲炫技「亞洲蹲」　胯下有愛心網笑：腳不痠？
▲網友兵兵家的虎斑貓日前向她炫耀「亞洲蹲」（圖／網友兵兵授權提供）
這位地方阿虎解鎖新技能了嗎？網友兵兵養了一對虎斑貓兄妹「小庫cooper」與「迷你Mini」，這天小庫趁馬麻坐在沙發上看電視，竟然一臉驕傲地以「亞洲蹲」的姿勢坐在她面前長達5分鐘，等馬麻替牠拍完照後才心滿意足地離開，讓她不禁懷疑：「這是在炫耀嗎？」。
▲網友兵兵養了一對虎斑貓兄妹「小庫cooper」（右）與「迷你Mini」（左），日前小庫因為一組「亞洲蹲」坐姿而引起許多網友熱烈討論（圖／網友兵兵授權提供）
▲網友兵兵養了一對虎斑貓兄妹「小庫cooper」（右）與「迷你Mini」（左），日前小庫因為一組「亞洲蹲」坐姿而引起許多網友熱烈討論（圖／網友兵兵授權提供）
馬麻兵兵表示小庫雖然才將近一歲半，個性卻相當老沉，除了偶爾陪妹妹迷妳玩追逐遊戲以外，平時都「軟爛」在地上，或是以誇張的睡姿隨處路倒。牠還是一隻很自我的貓咪，眼裡只有阿嬤對其他人都一般般，因為阿嬤超疼愛牠，會特別乾煎牛排或雞排給牠吃，因此常常黏在身邊當「嬤寶」，甚至會在阿嬤回家時到門口迎接。小庫還有一隻心愛的傑尼龜娃娃，只要兵兵一拿出它，小庫就會緊跟在後，帶著傑尼龜到有電風扇的地方「吹吹風」。
▲小庫平時最愛黏阿嬤，還會在她回家時迎接（圖／網友兵兵授權提供）
▲小庫平時最愛黏阿嬤，還會在她回家時迎接（圖／網友兵兵授權提供）
日前兵兵回家時坐在沙發看電視，小庫突然走近站在她面前，兵兵一開始不以為意摸了牠一下後繼續看電視，但眼角餘光一直瞄到小庫在看她，後來她仔細一看發現小庫的坐姿跟平常完全不同，牠竟然兩手開開地呈現「亞洲蹲姿」，露出「愛心」小肥肚，一臉驕傲地看著馬麻好像在炫耀牠「解鎖新技能」，兵兵不禁笑出來立刻幫牠拍照，就這樣持續了5分鐘後牠才心滿意足地走開！
▲日前小庫突然蹲坐在馬麻面前，長達將近5分鐘（圖／網友兵兵授權提供）
▲日前小庫突然蹲坐在馬麻面前，長達將近5分鐘（圖／網友兵兵授權提供）
▲小庫：馬麻妳看我會亞洲蹲，有沒有很厲害！（圖／網友兵兵授權提供）
▲小庫：馬麻妳看我會亞洲蹲，有沒有很厲害！（圖／網友兵兵授權提供）
▲還大秀肚子愛心給馬麻！（圖／網友兵兵授權提供）
▲還大秀肚子愛心給馬麻！（圖／網友兵兵授權提供）
兵兵將小庫的奇異坐姿分享在貓咪社團後，立刻吸引許多網友笑說：「牠送超大愛心給妳耶」、「喵：人類，想不到我會蹲著吧（驕傲）？」、「正港台灣貓仔！有夠Local」、「牠上輩子肯定是不良少年XD」、「腳不會痠嗎」、「牠是在炫耀沒錯」、「這貓比我還會亞洲蹲」。（編輯：陳珮瑜）
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