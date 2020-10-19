斐濟外館人員遭中方施暴 民進黨痛批：流氓外交
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-10-19 17:14:47
台灣駐斐濟代表處在8日舉辦國慶酒會，中方外交官疑似為了掌握有哪些斐濟政要出席，試圖闖入會場，遭我方代表處人員阻擋，雙方進而爆發肢體衝突。對此，民進黨今（19）日透過發言人謝佩芬痛批中方的「戰狼外交」實際上根本是「流氓外交」，種種文攻武嚇只會讓台灣人更加反感、讓兩岸關係越行越遠。
民進黨發言人謝佩芬表示，中國大使館人員硬闖我國駐斐濟代表處舉辦之國慶酒會、暴力相向導致我方館員受傷送醫，中國使館人員更錯誤指控我方館員動手打人；對此，民進黨強烈譴責中國外交官嚴重違反文明及法治之粗暴行為，此一舉動凸顯了中國的「戰狼外交」實際上是「流氓外交」。而中國的軍事恫嚇與外交挑釁，只會讓台灣人民更加反感，讓兩岸關係越行越遠。此外，民進黨立委林俊憲也在臉書發文表示，對付中國，容忍退讓一點用都沒有。過去幾十年來，台灣已經忍受了中國無數次的霸凌，「但我們退讓換來了什麼？換來的是中國得寸進尺，換來這種侵門踏戶的誇張行為。對付這種流氓國家，什麼外交禮儀都是空談。」林俊憲也對外交部「保密」的行為提出質疑，認為件事事發已經過了10天，外交部「無聲無息」，最後是由外媒報導，此事才被國人知曉，「難道是外交部有意將這個消息壓下來嗎？」林俊憲指出，類事件，國人應該有知情的權利，會這麼說並非要指責外交部，而是應該要讓台灣民眾更清楚了解，台灣所面對的到底是怎麼樣的惡質政權、團結才是台灣唯一的出路，不再對中國抱持任何幻想。