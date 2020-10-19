朋友全後悔罷免韓國瑜？年輕人嗆「這事」：政府明顯卡他

前高雄市長韓國瑜在今年6月確定被罷免以後，就有不少民眾發起「罷免無黨籍高雄市議員黃捷、民進黨高雄市議員陳致中」的行動，對此，就有一名「清捷除蟲聯隊」連署站的女志工表示，有位20幾歲的年輕人跟她說「很多朋友都曾罷免過韓國瑜，但現在卻都後悔了」，也曝光原因為何。

Youtuber《民正言順》在15日發出一支「清捷除蟲聯隊出動，黃捷、陳致中剉在等」影片，內容中有一名「清捷除蟲聯隊」連署站的女志工表示，在被訪問前，有一位年紀看起來20多歲的民眾告訴她，「他一定要來簽」，還說「他有很多朋友罷免韓國瑜，現在都後悔了」。

▲一名「清捷除蟲聯隊」連署站的女志工，接受Youtuber《民正言順》訪問。（圖／翻攝自《民正言順》Youtube頻道）