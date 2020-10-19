朋友全後悔罷免韓國瑜？年輕人嗆「這事」：政府明顯卡他
朋友全後悔罷免韓國瑜？年輕人嗆「這事」：政府明顯卡他
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-10-19 17:50:00
前高雄市長韓國瑜在今年6月確定被罷免以後，就有不少民眾發起「罷免無黨籍高雄市議員黃捷、民進黨高雄市議員陳致中」的行動，對此，就有一名「清捷除蟲聯隊」連署站的女志工表示，有位20幾歲的年輕人跟她說「很多朋友都曾罷免過韓國瑜，但現在卻都後悔了」，也曝光原因為何。
Youtuber《民正言順》在15日發出一支「清捷除蟲聯隊出動，黃捷、陳致中剉在等」影片，內容中有一名「清捷除蟲聯隊」連署站的女志工表示，在被訪問前，有一位年紀看起來20多歲的民眾告訴她，「他一定要來簽」，還說「他有很多朋友罷免韓國瑜，現在都後悔了」。那位民眾還告訴女志工原因，「光一個預算的問題，就受不了了」，他更不解為何蘇貞昌在韓國瑜被罷免、陳其邁剛上任時，就馬上拿出了四千億的經費。他還說道「當初韓國瑜在登革熱還有種種的那些預算，政府都很明顯的在卡他，不給他錢」，這些原因加總，讓高雄市民感到非常不滿，才罷免掉他，但如今得知真相，也就後悔了。不過，針對此事，行政院長蘇貞昌先前就曾有說明，在這4000億元當中，有2000億元是前高雄市長韓國瑜還在任時，就已核定補助的，可見「補助不分黨派」。蘇貞昌當時也強調，由於資源有限，所以政府會把錢優先補助在「最急迫的地區」，也呼籲「希望大家彼此體諒、互相加油」。（編輯：郭佩蓉）