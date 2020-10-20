房市／豐原交通建設起飛　住宅單坪均價超過20萬元

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房市／豐原交通建設起飛　住宅單坪均價超過20萬元

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-10-20 08:30:00

豐原火車站
▲豐原火車站周邊未來將有轉運中心，提供商場、乘車及停車功能。（圖／住商不動產提供）
台中豐原近期交易價量齊揚，專家分析，轉運中心及國道四號豐原潭子段延伸計畫兩大交通相關建設，加上土地價格相對市中心低，近年吸引建商湧入推案；由於新建案紛紛交屋，刺激交易量增加，並同步帶動當地住宅均價走揚。
根據台中市地政局公布的9月份交易移轉棟數，豐原179棟，與去年同期僅71棟相較，年增率達152%，為各主要行政區最高；另據最新一期《大台中房市月報》，台中衛星區之中，以豐原住宅均價較高，達20.5萬，主要是有新建案進場交易，且中古屋交易表現亦不俗，使整體有價揚表現。
住商不動產豐原中正店店長林弘偉指出，近期豐原有多棟新建案完工交屋，刺激交易量有所成長。而之所以建商湧入推案，主要原因是豐原的土地價格比市中心低，又有國道四號、豐原轉運中心兩大交通相關建設，建商考量利潤與未來發展性，推案意願高。

國道四號豐原潭子段延伸計畫自國道四號豐原端1.4公里起，跨過台三線、往南穿越豐原東南側山區，最後在潭子聚興地區銜接台74線，全長約10.9公里。最快2022年完工後，將能夠拼上最後一塊台中地區完整高快速公路網拼圖，並改善現階段國道一號交通壅塞問題。

另外，豐原轉運中心緊鄰火車站，規劃地上5層、地下2層，1樓為客運上下客月台及服務大廳，2樓則有商場，其餘作為停車空間，另也保留可供向上增建的結構，預計明年底前完工。林弘偉觀察，該建設將帶進商場與足夠的停車空間，這也使火車站周邊的新建案詢問度、買氣均高。
交易量帶動價格同步走揚。林弘偉說，目前豐原預售屋價格約在每坪25萬左右，部分指標建商可開到每坪30萬元，中古屋跟著漲，屋齡20年以上的物件，單價從1、2年前每坪13至14萬，如今約16至17萬；不過，由於價格仍相對市中心區域親民，對於首購、新婚，或是在豐原工作的買方，仍具吸引力。
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