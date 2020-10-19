男友妹來借住！女竟發現「用過的套子」　真相曝她心全碎

不少情侶在一起相處後，會因為各種不同的事情發生爭吵，對此，也有一名女網友發文講述自己的親身經歷，她和男友同居一年，某天男友說他親妹妹要來借住一段時間，不過，日子久了有些不對勁，她更發現垃圾桶竟有「用過的保險套」，真相曝光也讓網友們紛紛看傻了眼。

該名女網友在臉書粉專《靠北星座》發文，表示和男友同居一年了，某天男友說親妹妹要來借住一段時間，因為她來台北工作臨時還沒找到房子，剛好他們也有一間小空房，就讓妹妹睡。不過原PO也沒多想，畢竟是男友親妹妹，不過經過一個禮拜後，她發現妹妹很黏男友，還會跟他撒嬌，在男友面前表現得很喜歡自己，但她感覺得出妹妹私底下很討厭自己。

▲一名女網友在臉書粉專《靠北星座》發文。（圖／翻攝自《靠北星座》）

想了想才發現他們倆相處的方式真的不像兄妹，但就算發現了用過的保險套，也沒證據證明他們倆有怎麼樣。她就聽取了閨蜜的意見，晚上開了電腦手機的錄音，再跟男友說「要回台中一趟，不會回來了」，而男友也只說「注意安全」，之後她就去閨蜜家住一晚，結果回來後一聽錄音，讓她心都涼了，「原來真的不是親妹妹啊，根本乾妹妹」。



▲分手。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 最後她把男友和那位乾妹妹都趕了出去，畢竟房租是她在繳的，男友一句道歉都沒說，還說是因為原PO都不給碰，所以他才會找別人，甚至和她說「要怪就怪自己」，但其實並不是原PO不給，是對方都會弄痛她，溝通過也都沒用，「他還覺得是我自己的問題，真的很垃圾，我已經哭了一整個禮拜，心好累」。

貼文一出，引起網友熱議，「真是突破三觀」、「眼淚是珍珠，不要為了不值得的人，浪費！哭完了再重新整理心情，會過去的」、「不要為了渣男流眼淚，不值得」、「他也只在乎他自己，早點遠離他，是好事」、「傻眼...」、「太渣了吧，心疼原PO」、「超爛，劈腿還理所當然，直接放生」。（編輯：郭佩蓉）