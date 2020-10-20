耳朵進水用棉花棒挖？醫曝「超慘下場」　再揭2招：必學

許多民眾都曾有過在洗完澡後，總感覺耳朵進水非常不舒服，於是拿起「棉花棒」在耳朵裡就是一陣猛掏，對此，耳鼻喉科醫師陳亮宇也指出，若使用棉花棒掏耳朵，恐怕只會讓耳屎愈陷愈深，時間長了恐怕形成傷害，他也分享兩個方法，提供給民眾做參考。

耳鼻喉科醫師陳亮宇在《健康多1點》Youtube頻道中提到，若遇上耳朵進水時，「千萬不要用棉花棒去掏」，他解釋說道，耳朵的外耳道分為「軟骨部」和「硬骨部」，而耳垢主要是在軟骨部的耳道。如果耳朵進水，耳屎腫脹後，這時會覺得耳朵悶悶的，但其實這是「耳垢在保護你的作用」，讓耳朵內部不要再進更多水。

▲耳鼻喉科醫師陳亮宇在《健康多1點》Youtube頻道中分享，當耳朵進水時，千萬別用棉花棒掏。（圖／翻攝自《健康多1點》Youtube頻道）

▲耳鼻喉科醫師陳亮宇在《健康多1點》Youtube頻道中分享，當耳朵進水時，千萬別用棉花棒掏。（圖／翻攝自《健康多1點》Youtube頻道）

陳亮宇也分享兩項耳朵進水時的處理方法。第一，可以用吹風機的涼風，對著耳道外面輕輕的吹；另一個則是用一張衛生紙，將其捲成一條尖尖的形狀，然後把它伸進去耳道，慢慢的把水吸乾。而為何衛生紙比棉花棒好，則是因為衛生紙是軟的，不會傷害到耳道，也比較不會將耳垢推進去，棉花棒的柄是硬的，容易把耳道弄傷，也更容易將耳垢往內推。（編輯：郭佩蓉）