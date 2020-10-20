耳朵進水用棉花棒挖？醫曝「超慘下場」　再揭2招：必學

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耳朵進水用棉花棒挖？醫曝「超慘下場」　再揭2招：必學

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-20 00:14:16

▲耳鼻喉科醫師陳亮宇在《健康多1點》Youtube頻道中提到，若遇上耳朵進水時，「千萬不要用棉花棒去掏」，他也舉出「超慘下場」，並透露2方法。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲耳鼻喉科醫師陳亮宇在《健康多1點》Youtube頻道中提到，若遇上耳朵進水時，「千萬不要用棉花棒去掏」，他也舉出「超慘下場」，並透露2方法。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

許多民眾都曾有過在洗完澡後，總感覺耳朵進水非常不舒服，於是拿起「棉花棒」在耳朵裡就是一陣猛掏，對此，耳鼻喉科醫師陳亮宇也指出，若使用棉花棒掏耳朵，恐怕只會讓耳屎愈陷愈深，時間長了恐怕形成傷害，他也分享兩個方法，提供給民眾做參考。

耳鼻喉科醫師陳亮宇在《健康多1點》Youtube頻道中提到，若遇上耳朵進水時，「千萬不要用棉花棒去掏」，他解釋說道，耳朵的外耳道分為「軟骨部」和「硬骨部」，而耳垢主要是在軟骨部的耳道。如果耳朵進水，耳屎腫脹後，這時會覺得耳朵悶悶的，但其實這是「耳垢在保護你的作用」，讓耳朵內部不要再進更多水。

▲耳鼻喉科醫師陳亮宇在《健康多1點》Youtube頻道中分享，當耳朵進水時，千萬別用棉花棒掏。（圖／翻攝自《健康多1點》Youtube頻道）
▲耳鼻喉科醫師陳亮宇在《健康多1點》Youtube頻道中分享，當耳朵進水時，千萬別用棉花棒掏。（圖／翻攝自《健康多1點》Youtube頻道）
他也提到，所以如果這時用棉花棒掏，可能不會把耳垢掏出來，反而還會將其從軟骨部，推入到更深的硬骨部。他補充，其實在軟骨部的耳垢，隨著我們講話、吃東西或吞嚥時，耳垢就會掉出來。可是將耳垢到了硬骨部，骨頭是沒有彈性的，所以耳垢就會在裡面愈積愈多，最後可能會因為耳屎整個塞住，導致聽力喪失。

▲耳鼻喉科醫師陳亮宇在《健康多1點》Youtube頻道中分享，當耳朵進水時，千萬別用棉花棒掏。（圖／翻攝自《健康多1點》Youtube頻道）
▲耳鼻喉科醫師陳亮宇在《健康多1點》Youtube頻道中分享，當耳朵進水時，千萬別用棉花棒掏。（圖／翻攝自《健康多1點》Youtube頻道）
甚至耳朵還會悶、會耳鳴，因為耳朵進水讓整個耳屎膨脹，膨脹後反而容易刺激到耳膜，而耳膜其實是非常敏感的，它只要一刺激到就會感到「耳朵劇痛」，這時再去找醫師清理，恐怕也得花費很大一番功夫。

陳亮宇也分享兩項耳朵進水時的處理方法。第一，可以用吹風機的涼風，對著耳道外面輕輕的吹；另一個則是用一張衛生紙，將其捲成一條尖尖的形狀，然後把它伸進去耳道，慢慢的把水吸乾。而為何衛生紙比棉花棒好，則是因為衛生紙是軟的，不會傷害到耳道，也比較不會將耳垢推進去，棉花棒的柄是硬的，容易把耳道弄傷，也更容易將耳垢往內推。（編輯：郭佩蓉）

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