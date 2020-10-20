NOW早報／新人砸60萬辦婚宴！一桌2萬菜色曝　賓客全嚇壞

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NOW早報／新人砸60萬辦婚宴！一桌2萬菜色曝　賓客全嚇壞

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-20 06:03:46

▲喜宴、流水席、辦桌。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲近日一對新人結婚特別花了60萬宴客，沒想到上菜之後令新娘及賓客都非常傻眼。（示意圖／NOWnews資料照片）
新人狂砸60萬辦婚宴！全桌菜色曝　新娘氣哭：每桌兩萬耶
許多人一生結婚就這麼一次，總是希望來參加婚禮的賓客，能夠吃飽喝足，留下美好的印象，因此會選擇較高級的食材當作婚宴菜色。近日，大陸一對新人結婚時，豪砸60萬元席開30桌，每桌菜色約2萬元，但到婚禮當天時，主辦的五星級飯店上的菜色，卻讓新娘氣到瘋掉。
據陸媒報導，一名女子出面表示，自己非常相信五星級酒店的服務，所以就全權交給他們處理婚宴的事宜，但沒想到當菜色開始逐一上桌後，卻發現自己被騙了，一桌人民幣約4500元的菜色竟然包含「蛋炒飯」、「蛋花湯」、「番茄炒蛋」、「涼拌木耳」等等，這也使得新娘被親戚、賓客指指點點。

隨後經調查後發現，原來酒店把婚宴包給了某個酒店管理公司，再從中抽成，因此變成酒店抽一點、仲介抽一點、酒店管理公司又抽一點，這名女子的婚禮只剩蛋花湯和蛋包飯撐場，後來，酒店和酒店管理公司也願意退還每桌700人民幣的價差和補償10桌桌菜，但女子仍然怒火難消。

▲大陸一對新人訂了每桌2萬的婚宴菜色，上菜卻發現「蛋炒飯」、「蛋花湯」等菜色。（圖／翻攝微博）
▲大陸一對新人訂了每桌2萬的婚宴菜色，上菜卻發現「蛋炒飯」、「蛋花湯」等菜色。（圖／翻攝微博）
今日天氣/東北風持續影響！北北基宜天氣濕冷　出門記得帶雨具

今（20）日天氣和昨日相似，東北風持續影響，宜蘭及大台北地區天氣仍然陰雨，提醒民眾出門記得攜帶雨具；溫度方面，北宜部份氣溫介於22至25度間，感受涼爽，桃園、花東地區則大致多雲，但偶有局部短暫雨，清晨約22度，中午前後桃園氣溫約25度，花東可達29度上下。

新竹以南地區天氣穩定晴朗，溫度方面白天相當溫暖，竹苗高溫可達28度、中南部甚至可能來到31、32度，但清晨約22、23度，日夜溫差較大。另外，由於東北風偏強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區各離島易有8至10級強陣風，風浪也大；東北部及東部沿海易有長浪發生，前往海邊活動、海上作業請特別注意安全。

▲今（20）日東北風持續影響，北北基宜仍濕冷，民眾出門記得攜帶雨具。（圖／NOWnews資料照
▲今（20）日東北風持續影響，北北基宜仍濕冷，民眾出門記得攜帶雨具。（圖／NOWnews資料照 ）
泰國反政府示威延燒3個月　總理終於回應：願傾聽問題

泰國爆發近年來最大的反政府示威抗議，當局14日宣佈首都曼谷進入緊急狀態，但民眾仍連續4天示威遊行，而18日就有大批民眾透過社群媒體聯繫參與示威活動，全泰國至少12個府出現集會，且逐漸蔓延至曼谷以外的地區。政府發言人表示，總理帕拉育（ Prayuth Chan-ocha ）關注示威並有意展開對話。

據《曼谷郵報》報導，政府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）18 日表示，總理認同抗議的權利，但強調示威必須遵守法律，阿努查引述帕拉育的言論「政府願意傾聽每個人的問題，並繼續解決各領域的問題」，比17日堅持集會的民眾「違反法律」、「不排除實施宵禁」，聽起來要柔軟的許多。

▲泰國警方首度出動水車和優勢警力驅趕抗議人士。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國警方16日首度出動水車和優勢警力驅趕抗議人士。（圖／美聯社／達志影像）
72歲伯娶嫩妻！粉絲眼尖驚喊「這妳嗎」　神等級本尊曝光

72歲的陳姓房東日前以「只要租我房，到我過世後，房屋免費送」的招租廣告引爆話題，自稱阿伯的他，17日不僅自爆房子以700萬賣出，還順便娶了一個25歲的嫩妻，其照片曝光後引發不少網友熱議，而就有眼尖網友察覺，這名嫩妻似乎是一名馬來西亞的網紅，接著到該女臉書留言，本人看到後，也正面承認這是她。

事實上，該名網紅叫做Janice Koh，是一名來自馬來西的正妹，光是臉書就有15萬人追蹤，IG更是有29.6萬位追蹤者，平常分享生活照給粉絲，修長的腿配上甜美的笑臉，吸引不少網友喜愛。而此次會意外捲入娶嫩妻的議題，原因是該名72歲阿伯提供給媒體「嫩妻」是示意圖，並非本人，阿伯解釋，會用馬來西亞網紅照，是因應大眾要求，大家要看嫩妻照，只能用網紅示意圖，沒想到被誤解，但可以確定的是小老婆是台灣人。

▲馬來西亞網紅Janice
▲馬來西亞網紅Janice Koh。（圖／翻攝Janice Koh臉書）
涉遠航案聲請停押　北院裁定張綱維1億元交保

遠航的董事長張綱維涉侵占遠航公司新台幣13億餘元，並藉由合庫遠航貸款案，將樺福集團旗下公司逾22億元本息移轉給遠航等，日前向台北地方法院聲請具保停押，台北地方法院昨（19）日裁定以1億元交保，交保後限制出境住居及每天警局報到。

▲遠航董事長張綱維被裁定以1億元交保。（圖／NOWnews資料照片）
▲遠航董事長張綱維被裁定以1億元交保。（圖／NOWnews資料照片）
泰國示威情侶高舉「3指禮」！拍攝者身份曝　全場秒飆淚

泰國大規模反政府示威遊行已持續3個月，而在反彈聲浪逐漸高漲的街頭，卻出現了一對年輕情侶高舉本次抗議的手勢「3指禮」打算合照的畫面，而站在兩名年輕人面前的掌鏡人，則是一名泰國警察，畫面曝光後超過26萬人在推特上打心轉發，不少網友就被這個意外和諧的溫馨場景感動，直言「愛與和平的真正表現」、「希望這麼友好的警察不是個例」。（編輯：張嘉哲）
▲泰國曼谷反政府運動持續，一名泰國警察替年輕的示威情侶高舉3指禮的畫面合影，吸引超過26萬人按讚分享。（圖／翻攝自推特@morerainhere）
▲泰國曼谷反政府運動持續，一名泰國警察替年輕的示威情侶高舉3指禮的畫面合影，吸引超過26萬人按讚分享。（圖／翻攝自推特@morerainhere）
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