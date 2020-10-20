NOW早報／新人砸60萬辦婚宴！一桌2萬菜色曝　賓客全嚇壞

據陸媒報導，一名女子出面表示，自己非常相信五星級酒店的服務，所以就全權交給他們處理婚宴的事宜，但沒想到當菜色開始逐一上桌後，卻發現自己被騙了，一桌人民幣約4500元的菜色竟然包含「蛋炒飯」、「蛋花湯」、「番茄炒蛋」、「涼拌木耳」等等，這也使得新娘被親戚、賓客指指點點。
隨後經調查後發現，原來酒店把婚宴包給了某個酒店管理公司，再從中抽成，因此變成酒店抽一點、仲介抽一點、酒店管理公司又抽一點，這名女子的婚禮只剩蛋花湯和蛋包飯撐場，後來，酒店和酒店管理公司也願意退還每桌700人民幣的價差和補償10桌桌菜，但女子仍然怒火難消。
今日天氣/東北風持續影響！北北基宜天氣濕冷 出門記得帶雨具
今（20）日天氣和昨日相似，東北風持續影響，宜蘭及大台北地區天氣仍然陰雨，提醒民眾出門記得攜帶雨具；溫度方面，北宜部份氣溫介於22至25度間，感受涼爽，桃園、花東地區則大致多雲，但偶有局部短暫雨，清晨約22度，中午前後桃園氣溫約25度，花東可達29度上下。
新竹以南地區天氣穩定晴朗，溫度方面白天相當溫暖，竹苗高溫可達28度、中南部甚至可能來到31、32度，但清晨約22、23度，日夜溫差較大。另外，由於東北風偏強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區各離島易有8至10級強陣風，風浪也大；東北部及東部沿海易有長浪發生，前往海邊活動、海上作業請特別注意安全。
泰國反政府示威延燒3個月 總理終於回應：願傾聽問題
泰國爆發近年來最大的反政府示威抗議，當局14日宣佈首都曼谷進入緊急狀態，但民眾仍連續4天示威遊行，而18日就有大批民眾透過社群媒體聯繫參與示威活動，全泰國至少12個府出現集會，且逐漸蔓延至曼谷以外的地區。政府發言人表示，總理帕拉育（ Prayuth Chan-ocha ）關注示威並有意展開對話。
據《曼谷郵報》報導，政府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）18 日表示，總理認同抗議的權利，但強調示威必須遵守法律，阿努查引述帕拉育的言論「政府願意傾聽每個人的問題，並繼續解決各領域的問題」，比17日堅持集會的民眾「違反法律」、「不排除實施宵禁」，聽起來要柔軟的許多。
72歲伯娶嫩妻！粉絲眼尖驚喊「這妳嗎」 神等級本尊曝光
72歲的陳姓房東日前以「只要租我房，到我過世後，房屋免費送」的招租廣告引爆話題，自稱阿伯的他，17日不僅自爆房子以700萬賣出，還順便娶了一個25歲的嫩妻，其照片曝光後引發不少網友熱議，而就有眼尖網友察覺，這名嫩妻似乎是一名馬來西亞的網紅，接著到該女臉書留言，本人看到後，也正面承認這是她。
事實上，該名網紅叫做Janice Koh，是一名來自馬來西的正妹，光是臉書就有15萬人追蹤，IG更是有29.6萬位追蹤者，平常分享生活照給粉絲，修長的腿配上甜美的笑臉，吸引不少網友喜愛。而此次會意外捲入娶嫩妻的議題，原因是該名72歲阿伯提供給媒體「嫩妻」是示意圖，並非本人，阿伯解釋，會用馬來西亞網紅照，是因應大眾要求，大家要看嫩妻照，只能用網紅示意圖，沒想到被誤解，但可以確定的是小老婆是台灣人。
涉遠航案聲請停押 北院裁定張綱維1億元交保
遠航的董事長張綱維涉侵占遠航公司新台幣13億餘元，並藉由合庫遠航貸款案，將樺福集團旗下公司逾22億元本息移轉給遠航等，日前向台北地方法院聲請具保停押，台北地方法院昨（19）日裁定以1億元交保，交保後限制出境住居及每天警局報到。
泰國示威情侶高舉「3指禮」！拍攝者身份曝 全場秒飆淚
泰國大規模反政府示威遊行已持續3個月，而在反彈聲浪逐漸高漲的街頭，卻出現了一對年輕情侶高舉本次抗議的手勢「3指禮」打算合照的畫面，而站在兩名年輕人面前的掌鏡人，則是一名泰國警察，畫面曝光後超過26萬人在推特上打心轉發，不少網友就被這個意外和諧的溫馨場景感動，直言「愛與和平的真正表現」、「希望這麼友好的警察不是個例」。（編輯：張嘉哲）