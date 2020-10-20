王又正近況曝！離開中天後新節目出爐 首集讓50萬人驚呆
王又正近況曝！離開中天後新節目出爐 首集讓50萬人驚呆
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-10-20 06:36:24
被譽為韓粉第一主播的王又正在9月底時，宣布離開主持1年多的中天政論節目《新聞深喉嚨》，其後「被逼退」的傳言不斷，近日，王又正在Youtube開創新節目頻道「正常發揮」，頻道才剛創立不到一週，訂閱數就突破11萬，而在節目第一集曝光後，不少人看到王又正的近況「真面目」紛紛感到驚訝。
王又正日前在Youtube上傳最新節目「正常發揮」的第一集，只見鏡頭前的他蓄了鬍，穿著黑色帽T、頭戴棒球帽，與之前電視台當家主播時期的西裝筆挺樣子差異頗大，於是開場便自我調侃表示「大家好，歡迎收看由穿著非常不正常發揮的王又正主持的正常發揮」表明第一集並不是要跟大家討論政治，而是有三件事件要廣大的觀眾朋友幫忙。」王又正表示除了非常感謝廣大粉絲的支持以外，也懇請網友一起來「解任務」，包括邀請觀眾自拍影片，並要將這些影片做為以後節目的片頭或片尾，至於自己卸下主持棒後的「蓄鬍造型」備受關注，王又正則提到「前一陣子，大家看到我，說我像流浪漢，或是江洋大盜，那請大家投票，我應不應該要刮鬍子」在下一支影片，我就會依照大家投票比例來執行。
影片發出短短4天，就超過50萬人觀看，不少粉絲留言驚呼「蓄鬍有不同的感覺，但是還不習慣」、「正常發揮重磅出擊！媒體不能只有一種聲音！加油」、「王又正我終於找到你，不要留鬍子謝謝」、「哈哈哈留鬍子真的不優！習慣西裝筆挺的又正」、「還是喜歡看不留鬍子又帥氣的又正！加油喔」、「哇！這個鬍子的造型好特別！支持新節目！加油」。（編輯：張嘉哲）