年底想離職？命理師揭「4星座」可轉職：第3名還能當老闆

第四名、射手座
年底之前，代表改變的「天王星」在你的工作宮停留，此時是射手轉型的時刻，在工作上你會變得更加有魄力跟決斷力，你受夠過往處處被打壓的局面，也厭倦了當前一成不變的生活和工作內容，因此在年底前你會有一波轉職、離職的念頭。其實現在是很適合轉職的，因為你有機會找個好職業，新的職位也會有更多的資源讓你取用，甚至不排除會遇上懂得賞識你的伯樂，用重金去挖角你。現在就行動吧！身為射手座，瞻前顧後實在不像你！
第三名、獅子座
年底之前，代表改變的「天王星」在你的事業宮閃耀，現在起是獅子必須拿出魄力的時刻。現在的你，其實是在等待一個時機，或等待年尾發完獎金再離職，你的心早就已不在工作上，畢竟這一年來的辛苦和壓力，不是別人能夠懂的。你想一走了之，但是理智卻告訴自己要把該拿的拿一拿，不可吃虧，所以現在你有點在苦撐。老師建議你，可以開始尋找新工作了，或你要創業其實也很適合，不想被拘束的你，若是可做自己的老闆，那是最好不過了。
第二名、摩羯座
年底之前，代表重生的「冥王星」在你的命宮照拂，你開始計畫未來的時刻到了。你現在是真的想離職，卻又對未來感到迷惘，你不知道自己離職以後下一條路要怎麼走，或該往哪裡前進，但這不是阻礙你向前的絆腳石，老師告訴你，現在就是你最適合改變的時刻，你需要把自己未來的計畫表拿出來修改，該去進修、該考證照就去進行，不要繼續留在原地了，這樣會白白浪費這次轉職的好機會。
第一名、白羊座
年底之前，代表重生的「冥王星」在你的事業宮停留，2020是白羊必須下決斷的時刻。特別在工作方面，職場如宮鬥劇那般的勾心鬥角，使你一股怒氣難以宣洩，而在你身上的重擔，讓你快要喘不過氣，其實你早就萌生想離職的念頭，只是現在手上的事還很多，具有責任感的你實在放不下，因此不敢輕易的離職。其實你就是人太好，如果真的覺得這個職位不適合自己，而且也做得不快樂，不如趁著這個適合離職的時候，瀟灑的遞出辭呈吧！（編輯：賴詠璿）
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