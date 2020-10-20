她當公務員7個月想離職！原因曝光　網心疼爆：放過自己

她解釋，因為自己初任公職，所以很多都是要從頭第一次學，自己也都很努力地學習，但主管這時都會狠酸說「這不是工作半年多該有的水準欸！妳通過國考程度不能僅是如此！不夠！」
原PO表示，自己已經相當盡力，但主管個性超急、常常會把人逼到沒辦法喘息，「所以現在每天早上起床真的都超級厭世，還有因為我在公所上班，我們的收發文也莫名其妙地都會對我兇，真的覺得這邊環境風氣超爛，我真的快受不了了」。
她還透露，最近因為自己要主辦一個大型活動，但前職代沒有留任何書面資料給她參考，導致自己必須從零開始，壓力之大的狀況下，也讓她跟男友視訊時突然爆哭，「我真的壓力好大，即使有做好memo還是很怕自己表現很差，我覺得最主要還是因為我主管的關係，看到她我就莫名的頭很痛很煩...」。
最後她也坦言，有想要離職的念頭，希望能準備三等考試或是重考，「這個環境真的讓我好厭世。連我男友都有點看不下去」，原PO無奈指出，自從上班後，就開始把自己封閉起來，感覺自己生病了，也因此求助詢問網友，「請問大家都怎麼撐過這段期間呢？」
問題一曝光後，就引來不少網友心疼留言，「如果真的很不舒服就重考吧！不是你的錯，撐不下去了也不要怪自己，你很努力了！只是最快的方式還是重考..加油」、「如果盡力了，真的就不是你的錯」、「辭職吧⋯身體健康才是最重要的」、「遇到不合的主管幾乎沒輒，不過我都是遇到很廢的......」、「不會撐過，光是現在還待住，你就是已經在撐了，環境很重要，趕快放過自己」。
不過亦有網友分享不同看法，「除非你很有把握重考一定會考得比現在好，而且不會遇到相同的機車主管。風水輪流轉，適時的調整自己的心態」、「自己要學著轉念，不要太在意別人的評價」、「我比較好奇如果三等考過然後分發遇到更機歪的長官怎麼辦？再來要考啥勒？？？面對吧！這就是成長，撐過後回過頭來看其實根本就沒什麼」。（編輯：陳雅雲）