斐濟外館人員遭中方施暴 外交部：已完成報案程序
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-20 12:17:17｜update2020-10-20 12:20:38
我國駐斐濟代表處8日在當地大太平洋酒店（Grand Pacific Hotel）舉辦慶祝國慶酒會，傳出中國大陸外交官闖入會場強行拍照蒐證，更與我方外館人員發生推擠，造成我方外館一名人員輕微腦震盪送醫。外交部今（20）日證實表示，已完成報案程序。
外交部長吳釗燮今日上午在立院受訪表示，證據已經準備齊全，將為外館人員討回公道。外交部今日例行記者會上，媒體詢問是否已經向中方外交人員提告？發言人歐江安表示，外交部跟駐斐濟代表處、斐濟警政署、斐濟外交部都保持密切溝通，駐處已提供相關人證、物證，目前進度是已經完成報案手續，本案正由斐濟外交部與斐濟警政署處理當中，外交部將會密切關注案情發展，並與斐濟外交部保持密切溝通。歐江安表示，斐濟警方斐濟外交部等相關單位都有積極斡旋，與我方密切保持溝通，希望相關兩造能儘速落幕。但是歐江安仍強調，整件事情是中方錯在先，中國闖入我國慶晚會會場強行拍照，已經錯在先，接著又動手打人，更是不對，我方是基於自我防衛的立場，我國是主權獨立國家，舉行國慶慶祝活動，中方無權干涉，動手打人說什麼都不對，呼籲國際社會一起唾棄訴諸暴力的行為。
至於駐處提出的物證包括哪些？是否對中國外交官提告，外交部表示，目前本案已進入司法程序，因此不便透露，由於本案斐濟外交部也已定調為外交事件。外交部也已提醒駐外館處同仁，在辦理公開活動時，務必提高警覺，防範「戰狼外交」的各種誇張作為。