離職去西藏壯遊能改變人生？女吐返台「悲慘下場」：很苦

他本以為對方僅是開玩笑的，沒想到後來友人工作兩年之後就離職前往西藏一陣子，「玩完之後覺得不過癮，就拿了所有存款去窮遊一年了，她好像覺得去窮遊壯遊，人生就會改變，回來台灣就會不一樣」。
然而，對方回到台灣後，原PO就看到友人在臉書上寫道：「當年旅行的記憶越來越模糊了，壯遊當時很多的想法也都被現在的現實生活給消耗殆盡了，前幾年的我，可以很自豪的說旅行後我的很多想法都改變了，像是價值觀，但現在很多物欲都恢復了」。
從對方的文章中，原PO也看出一絲絲哀傷，「感覺當年花光了積蓄去環遊世界，當下是很爽沒錯，但回到台灣，其實什麼也都沒變，回來台灣也並沒有因此找到更好的工作，繼續領著低薪」，僅能在夜深人靜之時，看著當年旅遊的照片，緬懷著美好的回憶。最後原PO也好奇提問「對了！請問當年去壯遊的人，後來人生有因此而改變嗎？」
問題一曝光後，就已來不少網友分享真實案例，「我學歷都是土雞，因為熟悉那幾個城市才得以進外商，偶爾海外出差，我的世界從回來之後的確不同了」、「有朋友外文越來越好，現在在台積電那類等級的公司」、「認識有人去澳洲working Holiday但是是寫程式的，後來去拿到美國綠卡」。
甚至有些人還是認為多出去看看世界也不錯，「趁年輕出去玩不用改變或影響什麼的也值得」、「至少有得緬懷啊，工作上遇到一堆臨終抱怨自己人生沒有多走走的病人，眼神很空洞的，很可怕」。（編輯：陳雅雲）