鑰匙忘記拔！車被黏「貼心小紙條」　內容網笑瘋：整人嗎

想必不少機車族都曾經歷過，停好車忘記將鑰匙拔下，就直接離去的情況，有時隔日一早回神才發現鑰匙還插在車上，也有常有好心人會將車主的鑰匙收在比較不起眼的地方，就怕被有心人士牽走。不過，18日一名網友在臉書社團《爆怨2公社》貼文提到，忘記拔下機車鑰匙，車上被貼了一張「小紙條」，一段留言卻讓網友全笑翻。 原PO表示，停好車後忘記拔下鑰匙，回來後看見儀表板被貼了一張白色紙條，上方寫道「你的key沒拔走，好心的我幫你放車廂裡，不用謝我」，他看完後卻哭笑不得，因為若車廂上鎖，還得請鎖匠將車廂打開，才能拿得到鑰匙。▲原PO忘記拔下機車鑰匙，車上被貼了一張「小紙條」，一段留言卻讓網友全笑翻。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）貼文讓網友看完後笑成一團，紛紛回應「曾經也遇到這個，最後一行還備註『車廂我沒鎖起來，不要壓到喲』可是已經來不及了」、「這樣不是要請開鎖？呃」、「不完美可接受」、「所以車廂是鎖住的？」「整人嗎哈哈哈哈哈」、「比悲傷更悲傷」、「哈哈我也會這樣幫忙」。不過，也有許多網友表示「總比被騎走好吧！」「我覺得可接受，比整台被牽走好」、「車被騎走跟找開鎖，只能選一個啊」、「至少車還在啦」、「沒被牽走都好談」。（編輯：賴詠璿）