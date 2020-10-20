Gogoro引擎聲吵不吵？兩派說法曝光　官方現身闢謠：順耳

這位網友在 PTT WomenTalk 板上PO出一篇「Gogoro到底是吵還不吵？」的文章表示，「目前有聽過兩派說法，首先第一派為『A、被Gogoro在巷子嚇到過，低速時幾乎無聲，在相對較安靜的巷弄內幾乎聽不到』，而另一派則認為『B、高頻聲很吵，非常有識別度，奇怪的操作音，半夜會被吵醒，低速時很安靜，高速時又太吵，不過隔音窗濾得掉高頻聲，但低頻的引擎聲卻是很難過濾掉啊』」，這更讓原PO直言「綜上兩種說法，到底Gogoro該算吵還是不吵呢？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「那種聲音讓人覺得很阿雜」、「絕對是沒有油車吵啦」、「gogoro最吵的地方是在啟動或熄火的時候會發出一些電子聲響，好像在跟大家說我是『gogoro』喔，刷個存在感」、「高頻音很吵，尤其是60-70最大聲，然後要超過70幾才會變小聲」、「油車比較吵」。
對此，Gogoro官方則表示，Gogoro的馬達以及車身建構成一個類似吉他音箱的共振腔體，創造出獨特的聲響，在馬路上往往是「先聞其聲、後見其車」。Gogoro動力系統部門主管Mort Lin指出，「馬達本身在無負載的狀態下運轉是非常安靜的，但安裝在整車，建構成一個類似吉他音箱的共振腔體時，就會放大形成獨特的聲響」。此外，馬達的驅動本來就有高頻音（像是捷運、高鐵、甚至油電車起步、加速、或回充的那個聲音），只要是「使用電動馬達的載具」都有各具特色的高頻音。而Gogoro經過嚴謹的驗證，騎乘1000公里以後的磨合，其實可以有效降噪，高頻的聲音也會「越聽越順耳」。（編輯：王柏文）