巷仔內／形勢比人強　駐斐濟外館忍氣吞聲的外交無奈

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巷仔內／形勢比人強　駐斐濟外館忍氣吞聲的外交無奈

記者鄭宏斌／特稿

calendar_today2020-10-20 13:43:55

駐斐濟代表處舉辦慶祝中華民國109年國慶酒會
▲我駐斐濟代表處舉辦慶祝中華民國109年國慶酒會，竟遭中國駐外人員闖入、暴力相向。（圖／取自駐斐濟台北商務辦事處官網）
我方駐斐濟代表處8日舉辦國慶晚會時，遭到兩名中國駐外人員闖入會場、還動粗打人，引起國內群情激憤。但這件事情過了整整10天才曝光，為何外交部刻意低調隱瞞？處置是否失當？《NOWnews今日新聞》追查發現，原來，現任斐濟總理相當親中，我駐斐濟代表處礙於形勢比人強，只好低調處理、忍氣吞聲，否則萬一被斐濟趕走，處境會更難看。
一名黨政人士透露，動粗事件發生之後，我駐斐濟外館就私下和斐濟方交涉處理，但由於外交情勢複雜，也不能逼得太緊，否則可能「會被趕回來」。因此，比較好的做法，還是先保持低調。
另一名涉及外交事務的人士表示，這起中國駐外人員施暴的事件，對民進黨政府來說，其實是很適合拿來操作的「彈藥」，尤其當時適逢國慶，又頻頻有共機擾台的事件，民進黨政府可以拿來反擊。不過，之前一直沒有爆出來，真的很令人納悶。他推測，可能是斐濟方私下以人情壓力要求我方不要鬧大。

熟悉南太事務的台灣國際法學會副秘書長林廷輝接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，斐濟總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）本來就很親中，自2006年政變掌權以來，拿了中國不少資金。因此他懷疑斐濟想要息事寧人，向我方施壓，而外交部也接受外館的建議，低調處理。

林廷輝指出，斐濟對我方越來越不友善，早在蔡政府上台的隔年，就關閉駐台辦事處。然後在去年，又將我方外館的名稱「中國民國駐斐濟商務代表團」強迫降格改名為「駐斐濟台北商務辦事處」。

林廷輝說，如果外交部不低調處理的話，下一步，我們可能就會被斐濟趕出去。

我方外館遭到斐濟和中國如此的對待，為何還要委屈求全？林廷輝分析，斐濟是南太平洋最大的漁業基地，南太平洋大學的主要校區也在斐濟，除非台灣要全面退出南太，否則斐濟還是必須經營。
林廷輝也無奈地說，委屈求全實在是滿不值得的，中方人員打我們外館的人，就是污辱我們的國格，可是在國際社會講求現實跟權力，斐濟政府偏向中國，我們再怎麼吵鬧都沒有用，惹得斐濟不開心，可能就會把我們趕出去。

斐濟外館人員遭中方施暴　外交部：已完成報案程序 駐斐濟外館人員被打　蘇貞昌：相關證據將訴諸國際 中國外交官闖我外館國慶酒會鬧場　斐濟受壓力低調處理
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