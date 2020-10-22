配方奶含糖易養成嗜甜？營養師：關鍵在於「蔗糖或乳糖」

許多爸媽在挑選配方奶時，常常會對配方奶的成分感到疑惑，不知給寶寶選擇怎樣的配方奶才適合？針對配方奶選擇原則，營養師魏賓慧建議：注意配方奶成分中的「糖」，以乳糖為醣類來源的配方奶，才是照顧寶寶健康的好選擇。

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挑選正確的配方奶醣類來源，不讓寶寶嗜甜！

母乳是剛出生寶寶最佳的食物來源，但在寶寶1歲後，因寶寶開始可以吃副食品可能因親餵頻率下降導致母乳逐漸消退，此時許多媽媽會以配方奶來輔助哺育。





而坊間盛傳，長期喝含糖配方奶的寶寶，會養成嗜甜的飲食習慣，更讓許多媽媽在選擇配方奶時感到焦慮，積極替寶寶找尋比較不甜的配方奶。營養師魏賓慧說明，如果害怕配方奶的成分影響寶寶成長與健康，不妨先從認識配方奶中的醣類組成開始。





「其實配方奶甜度並不難判斷！」營養師建議，只要搞懂配方奶中的碳水化合物（醣類）來源，就能讓寶寶能夠攝取到和母乳一樣的醣類，同時也能減少孩子發生肥胖及蛀牙問題的機會。因此在挑選配方奶時，除了注意配方奶中的含糖量以外，更重要的是醣類成分來源。





由於碳水化合物是寶寶重要能量來源，配方奶中往往會含有蔗糖或是乳糖或是其他種類的醣類成分，除了提供成長所需熱量以外，還能增加寶寶的適口性，幫助寶寶順利銜接母乳。





營養師表示：「配方奶中經常添加果糖、蔗糖或是乳糖，而乳糖的甜度是蔗糖的1/3、果糖的1/5，因此添加果糖、蔗糖的含量越高，代表配方奶的甜度也會比較高，可能會越容易讓寶寶養成嗜甜習慣。」





國際食品法典委員會Codex：乳糖是孩子的優質醣類





「國際食品法典委員會（Codex）曾說明，乳糖是1-3歲孩子最優質的醣類選擇」營養師魏賓慧補充，因為乳糖是本來就存在於母乳中的碳水化合物（醣類），母乳中更有90% 以上的醣類是以乳糖組成，因此會被認為是配方奶中較佳的糖分選擇。



▲營養師魏賓慧進一步說明：配方奶中的含糖量多少，並不代表甜度比較高或比較低，重點是醣類來源是哪種糖，才是選購的關鍵要素。（圖／資料照片）

乳糖提供寶寶適當的熱量來源，其甜度與蔗糖相比較，更是只有1/3以下，是配方奶中含有碳水化合物中（醣類）中甜度最低的糖分，不易造成寶寶愛吃甜的習慣。





且大部分的寶寶腸道中含有乳醣酶，當乳糖在進入寶寶腸道後，這些乳糖酶便能夠將乳糖分解成葡萄糖及半乳糖，半乳糖是構成腦部及神經組織的一種成分，更對寶寶的發育十分重要。另外，乳糖能促進鈣質、鐵質等營養素吸收。





對寶寶來說醣類是必須營養！配方奶選擇乳糖成分，寶寶健康爸媽放心





許多現代的成人，認為碳水化合物（醣類）是造成肥胖的主因而減少醣類攝取，對碳水化合物敬謝不敏。但其實對於孩子來說，醣類是成長中非常重要的能量來源，衛福部即建議國人，碳水化合物攝取量可佔每日的總熱量50% 以上。

「只要挑對配方奶及注意攝取量，醣類也能成為孩子成長中重要的功臣之一。」營養師建議家長在選購配方奶前，多花五分鐘詳細閱讀配方奶的營養標示，先看醣類（糖）含量，再閱讀食品標示中內容物名稱，建議選擇不添加蔗糖的配方奶，以乳糖為主要醣類來源的配方奶，才是優質的營養來源。

