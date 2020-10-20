斐濟代表處人員遭中方毆打 府：提告前準備都已完成
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-10-20 14:57:40
我國斐濟代表處於10月8日舉行國慶酒會，但中方外館人員試圖闖入拍照遭阻，雙方進而發生肢體衝突；對此，總統府也在今（20）日透過發言人張惇涵表示，總統在第一時間就有掌握，目前外交部已做好提告前的所有準備。
張惇涵今日接受媒體訪問時先是重申，台灣各駐外館、代表處每年都有舉行國慶酒會的慣例，跟其他國家一樣，中國無權干涉，這次的暴力行為，這次中方的暴力行為，顯示「戰狼外交」是失敗且失序、不能夠被容忍的，為此總統府也表達最強烈的譴責跟抗議，並支持外交部一切必要作為。張惇涵指出，代表處人員遭毆後，第一時間就有回報蔡英文總統，也向斐濟外交部、警政署提交了人證與物證，及外交處置的必要作業， 只是很多外交方法不是「敲鑼打鼓」式的宣揚，此事總統也認為不能姑息，支持外交部一切必要措施與手段，也希望台灣政黨朝野、人民能夠團結，讓世界看到中國戰狼外交本質。至於案件後續處置進度為何？張惇涵表示，外交部已經做了提告之前的所有準備，後續進一步處置外交部會事實說明，斐濟政府也把相關事件，定義為外交事件，他們的外交部也已積極涉入，同時我們外交部也在積極處理，總體而言希望國人可以給第一線人員最大的支持。另外，是否針對斐濟事件召開記國際者會？張惇涵則回應，將交由外交部處理。