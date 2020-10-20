媽祖觀光產業文化祭　科大榮獲蛋糕裝飾競賽雙金

由苗栗縣糕餅商業同業公會主辦「2020台灣媽祖觀光產業文化祭第一屆全國蛋糕裝飾競賽」，中州科技大學餐飲廚藝系學生團隊廖怡瑛、陳維祥、林心如、張嘉晅等四位同學組隊參加，四人在「蛋糕裝飾組」決賽中兩件作品，雙雙獲得金牌，今（20）日回到學校分享得獎喜悅，師生咸感與有榮焉。

▲本次競賽的蛋糕裝飾組是以「巨桃獻壽」為主題，必須製作出8吋蛋糕裝飾，蛋糕上所有的東西都是須可食用的。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）

× ▲本次競賽的蛋糕裝飾組是以「巨桃獻壽」為主題，必須製作出8吋蛋糕裝飾，蛋糕上所有的東西都是須可食用的。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）

「2020台灣媽祖觀光產業文化祭」的活動精神，是為發揚傳統素食飲食文化及響應綠色餐飲的潮流，因此特別舉辦以「推廣素食，環保愛地球」為主題的全國蛋糕裝飾競賽，希望透過此競賽活動，發揚樂活精神，結合健康與創意飲食觀念，創造新時尚烘焙發展方向。

中州科技大學餐飲廚藝系指導老師陳德勝副教授表示，本次競賽的蛋糕裝飾組是以「巨桃獻壽」為主題，必須製作出8吋蛋糕裝飾，蛋糕上所有的東西都是須可食用的，裝飾方式可自由發揮，但產品以全素或奶蛋素為限，除蛋及乳製品外，皆不可含有動物性成份。學生在此條件限制下，完成作品，並以創意美學的造型，取得佳績。

▲榮獲金牌的同學為陳維祥(由左至右)、林心如、張嘉晅、廖怡瑛。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）

× ▲榮獲金牌的同學為陳維祥(由左至右)、林心如、張嘉晅、廖怡瑛。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）

四年級陳維祥、二年級林心如同學表示，這次能夠在比賽中獲得評審肯定，要感謝陳德勝老師的教導，指導他們發揮創意，製作出令評審驚艷的作品，而陳維祥同學也感謝他的校外實習單位鼎泰豐，讓他學習到做任何事情時，要對自己有所要求，凡事都要盡力做到最好，不要半途而廢，希望下次比賽也能有好成績。

▲「推廣素食，環保愛地球」為主題的全國蛋糕裝飾競賽，希望透過此競賽活動，發揚樂活精神，結合健康與創意飲食觀念。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）

× ▲「推廣素食，環保愛地球」為主題的全國蛋糕裝飾競賽，希望透過此競賽活動，發揚樂活精神，結合健康與創意飲食觀念。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）

另外，四年級廖怡瑛、一年級張嘉晅同學則表示，她們是由生日蛋糕做為發想，使用杏仁膏製作壽桃的樣子，需要許多耐心和細心，不斷投入時間與精力去練習、製作；感謝陳德勝老師帶領她們參與2020台灣媽祖觀光產業文化祭蛋糕裝飾競賽，很高興這次獲得金牌，希望能越來越進步，得到更好的成績為學校爭光。

▲中州科大兩件以「巨桃獻壽」為主題的作品，雙雙榮獲「蛋糕裝飾組」金牌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）

× ▲中州科大兩件以「巨桃獻壽」為主題的作品，雙雙榮獲「蛋糕裝飾組」金牌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）

中州科大餐飲廚藝系吳秋曄主任表示，獲獎學生當中，兩位甫結束校外實習，運用所學的技術與精神，完全展現於競賽作品中，另兩位一、二年級的學妹，亦有初生之犢不畏虎的精神，勇於參加各項競賽，相信在經驗累積和賽前充分準備下，學生會有更佳的表現。