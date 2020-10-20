大斗六絲瓜節結合農業與文創 24日環保公園熱鬧登場
大斗六絲瓜節結合農業與文創 24日環保公園熱鬧登場
記者洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-10-20 19:20:00
斗六市公所20日在中庭舉行「2020大斗六絲瓜節」宣傳為活動拉開序幕。今年除了保留以往傳統元素外，更將絲瓜節結合時尚主題，推廣斗六絲瓜除了是絲瓜界的LV、更是農產品的領導品項，讓農業結合時尚創造出屬於斗六絲瓜的一場盛宴。
市長林聖爵表示，斗六市絲瓜面積大約70公頃，特別是三光里的翠玉絲瓜，品質位居台灣絲瓜產地數一數二，堪稱為LV級的頂級絲瓜，每年用心栽種且品質穩定，讓許多民眾爭相於產季訂購。我們非常感謝有一群優質的在地絲瓜農為斗六絲瓜用心努力培育著，相信今年品質會比過往更令大家驚豔，本年度的斗六絲瓜節活動將於本週10月24日(六)在斗六環保運動公園將隆重舉辦,歡迎大家一起來品嚐絲瓜的美味，用行動支持絲瓜農的用心。今年有別於以往，將於24日在斗六市環保公園進行絲瓜節展售會及系列主題活動，將由林頭國小戰鼓隊做為開場演出、並邀請到青春活力、大人小孩都喜歡的MOMO家族的藍莓姐姐進行表演，加上火星樂團精彩演出來提升會場氣氛，同時也邀請到台語情歌王子-莊振凱為大家進行現場演唱，除了精彩的表演外，另外安排了型男大主廚為大家準備「美味絲瓜宴」，現場還有優質絲瓜農及農特產展售，推出購買絲瓜就送純正三光絲瓜水等相關優惠活動。