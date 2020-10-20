蘇貞昌批藍委領薪不做事 陳玉珍反嗆為食安不妥協
記者吳承翰/綜合報導
calendar_today2020-10-20 16:43:12｜update2020-10-20 16:46:14
抗議政府放寬含有瘦肉精美豬進口，國民黨團今（20）日第四度佔領議場、拒絕讓行政院長蘇貞昌上台報告、並備質詢。蘇貞昌對此批評，每天領那麼多錢還妨礙其他立委行使職權，是國人最不願看到的行為。國民黨立委陳玉珍則反批，「我們關心的是國人的食安，他只關心到薪水的事情，我覺得他的格局太低」。
陳玉珍表示，國民黨團是為了讓全國同胞知道他們佔據議場的目的，絕對不是佔據蘇院長的時間，蘇院長的確需要向全國人民道歉，這幾個禮拜以來，瘦肉精美豬議題在立法院，從衛福部、農委會、教育部、經濟部等各部會立場都非常模糊，教育部不敢承諾禁止萊豬入法，衛福部對零到兩歲不入法、也不禁止使用，對幼兒健康影響很大，農委會也不肯承諾標示是否含瘦肉精，不願讓人民有最完整的資訊。陳玉珍指出，國民黨一向沒反對美豬，也主張跟美國有很好的關係，包括提案跟美國復交，但他們從來就不覺得能用國人健康去換，也希望政府至少標示清楚，讓百姓知道，但政府連標示都不願意，每個台灣人都有可能會吃到萊豬，影響是很深遠的，不知道為什麼這個政府可以如此厚顏無恥？
對於蘇貞昌批評國民黨立委白領薪水，陳玉珍直言，「沒有白領薪水啊！怎麼會白領薪水？我覺得政府錯誤的政策比貪汙還更可怕」，院長去備詢，領了薪水，難道就對全國人民有幫助嗎？做了錯誤的政策其實影響才大，國民黨團做的是一件捍衛國人食安的工作。陳玉珍認為，國民黨已經相當理性和客氣，只有不讓蘇貞昌施政報告，所有紓困審查一樣每天在進行，21日中央政府總預算，各委員會都有在審預算，「我們並沒有停下其他工作」，唯一要求就是蘇貞昌院長至少為萊豬進口這一件事情，向國人誠摯的道歉，為昨是今非、為不能守住國人的食安健康來道歉，這是人民很卑微的一個請求，「我們關心的是國人的食安，他只關心到薪水的事情，我覺得他的格局太低」。