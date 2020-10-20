「婚友市場」女大生超搶手？過來人一面倒笑爆：莫名其妙

這位網友在 PTT WomenTalk 板上PO出一篇「大學女生知道自己是婚友市場搶手貨嗎？」的文章表示，「忘了幾年前看到網路有人把自己參加聯誼的經驗畫成漫畫，那個組織的報名規則，75年次以後女性報名費7折，80年次以後免費參加，現在規則可能變了，變成80年次以後女性7折、85年次以後免費參加」，原PO更接著說「也常常看到男性分享聯誼心得，裡面的男性40至50歲，據說都有點錢，擇偶條件是女生30歲以下、大學畢業」，也因此這讓原PO直言「那麼現在在上大學的女生們，你們知道自己是婚友市場的搶手貨嗎？裡面30至40歲男甚至以上都覺得出現22歲以下的女生CP值很高，大學女生知道自己是婚友市場的搶手貨嗎？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
沒想到參加過聯誼的過來人紛紛笑爆表示「要女大生現在誰還去婚友社？軟體滑一下就有了吧」、「女大生只會覺得要錢何不找富二代同學，為什麼要大學女生會跟30至40男性交往啊？超莫名其妙」、「沒錢中年男也不會出現婚友社」，甚至更有女孩子分析，「別說大學妹，大部分女生到了30都還在享受人生，當同年齡的都在吃喝玩樂，誰想在大好時光跟老頭結婚生子、鎖在家裡？」、「會去婚友社的素質...嗯，從學生時代到出社會一大段時間都把不到女生的人欸...」、「就算鼓吹這種觀念，也不會馬上娶到二十幾歲的嫩妹啦」、「很多女生不愛錢的，跟24K的男生在一起比較快樂，你以為只要有錢就能有所有女生就錯了」。（編輯：王柏文）