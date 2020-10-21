房市／房價漲一波 沒這預算難在北屯買到電梯3房
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-21 08:30:00
網友在Mobile01上提問，想以總價800萬內購買台中北屯2至3房物件，有沒有符合條件的區域？不過，今年初以來台灣房市復甦，交易價量齊揚，專家指出，若想在北屯買到10年內、正常坪數的電梯3房含車位產品，「沒有950萬很困難！」除非退而求其次，選擇屋齡較高的中古屋產品。
信義房屋企研室統計歷月實價登錄資料，台中北屯住宅均價今年4月之後穩站2字頭，今年8月均價20.4萬，與去年同期相較每坪漲超過1萬元；5年內住宅大樓均價今年8月份22.2萬，更較去年同期每坪漲2萬元。另根據中正地政事務所分析今年第二季實價登錄資料也可發現，除非發展較久的商圈才有可能出現1字頭房價，新興重劃區如10期、11期、G0特區等，均價介於20至25.7萬間，僅距離市中心較遠的10期和廍子區段徵收區均價在20萬上下，相對親民。因此，針對網友想以有限預算買北屯2至3房，信義房屋十期建和店專員陳奕融表示，10期已是整個北屯房價相對親民的區塊，但這波漲勢下，即便建商品牌、建材「條件一般」的10年內電梯3房含車位，正常坪數（非小3房）物件總價仍需950至1200萬間，且還不含契稅、服務費及後續裝潢與添購傢俱；同樣條件的2房含車位產品，至少也需750萬。陳奕融表示，今年初以來房價有一波漲幅，主要是買賣雙方多認為疫情對房市衝擊有限，加上政府祭出低利率等措施，房市大環境暢旺，而北屯又有捷運等建設議題帶動，更使房價水漲船高。因此，若要以800萬內預算買到3房產品，除非考慮中古屋齡，或是地區較遠、不含車位的產品，否則難度較高。