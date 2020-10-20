2020新竹米粉摃丸節周六、日登場　還有台灣豬好料理

新竹市的米粉、摃丸全省知名，今年新竹市米粉摃丸節將於24、25日登場，適逢台灣豬從口蹄疫區除名，市長林智堅今(20)日在活動記者會中宣佈本週六的摃丸節和週日米粉節將分別在228公園及南勢青南宮擴大舉辦，近日南部縣市首長較勁誰家滷肉飯最好吃，林智堅也指出，吃飯要配湯，建議來碗道地的新竹摃丸湯。

▲新竹市長林智堅今(20)日宣佈今年新竹市米粉摃丸節將於24、25日分別在228公園及南勢青南宮擴大舉辦，歡迎民眾踴躍參與。（圖/記者金祐妤攝,109.10.20）

× ▲新竹市長林智堅今(20)日宣佈今年新竹市米粉摃丸節將於24、25日分別在228公園及南勢青南宮擴大舉辦，歡迎民眾踴躍參與。（圖/記者金祐妤攝,109.10.20）

林智堅表示，新竹摃丸米粉已經成為招牌，想到新竹自然聯想到摃丸米粉，每年米粉摃丸節就是希望藉由廠商、與廚師發揮創意，讓摃丸米粉有創新料理的方式，此外，為推廣台灣豬，林智堅也介紹今年新竹摃丸節的限定禮盒「豬寶盒」，包括摃丸米粉、肉乾肉鬆，用行動力挺挺台灣豬農。

強調，新竹在地摃丸都是用台灣國產豬製作的，品質禁得起考驗，未來為區分美豬及台灣豬，除會在包裝上標示產地台灣外，也會張貼台灣豬或國產豬的標章，相信台灣豬在國際市場絕對有競爭力。