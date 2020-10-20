2020新竹米粉摃丸節周六、日登場　還有台灣豬好料理

新竹市的米粉、摃丸全省知名，今年新竹市米粉摃丸節將於24、25日登場，適逢台灣豬從口蹄疫區除名，市長林智堅今(20)日在活動記者會中宣佈本週六的摃丸節和週日米粉節將分別在228公園及南勢青南宮擴大舉辦，近日南部縣市首長較勁誰家滷肉飯最好吃，林智堅也指出，吃飯要配湯，建議來碗道地的新竹摃丸湯。
林智堅表示，新竹摃丸米粉已經成為招牌，想到新竹自然聯想到摃丸米粉，每年米粉摃丸節就是希望藉由廠商、與廚師發揮創意，讓摃丸米粉有創新料理的方式，此外，為推廣台灣豬，林智堅也介紹今年新竹摃丸節的限定禮盒「豬寶盒」，包括摃丸米粉、肉乾肉鬆，用行動力挺挺台灣豬農。
新竹摃丸產業暨地方創生協會理事長黃士凱強調，新竹在地摃丸都是用台灣國產豬製作的，品質禁得起考驗，未來為區分美豬及台灣豬，除會在包裝上標示產地台灣外，也會張貼台灣豬或國產豬的標章，相信台灣豬在國際市場絕對有競爭力。
新竹市工商發展投資策進會表示，今年摃丸節有肉多多市集包含肉乾、肉鬆、香腸、滷肉飯業者擺攤，米粉節將帶領著民眾到米粉故鄉米粉寮，現場也邀請好玩劇團表演親子舞台劇。兩天總計有超過60攤米粉、貢丸與在地好物等業者一起參與。此外還有米粉摃丸節的限定美食，如：白昌魚米粉、海島城市一口灶（海鮮米粉）、黑金米粉（排骨米粉），更有大廚將摃丸料理成越南春捲等創意料理，歡迎民眾來嘗鮮。