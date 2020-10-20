女放棄台積電面試！曝原因遭友罵「很傻」　網愣：別鬧了

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，國內外經濟都受到不小的衝擊，也讓許多人至今都還找不到工作，不過，也有一名女網友分享自身經驗，她日前收到台積電的面試邀請，但是她卻推掉了，曝光原因後，也讓網友們直呼「別鬧了」。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「放棄台積電面試會很傻嗎」為題，表示她日前收到台積電的面試邀情，但是卻將其推掉了，原因則是因為現在她已經有工作了，再加上她還有房子合約的問題。而她也蠻喜歡現在這份工作，雖然錢不多，但是主管、同事們人都蠻好的，還算過得去。

▲有名女網友在社群平台《Dcard》上以「放棄台積電面試會很傻嗎」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲台積電。（圖／NOWnews資料照）

也有網友認為「台積電是用生命去換的，別鬧了」、「產線沒什麼好可惜的吧」、「傻，但你又還沒錄取，真的進去後，並不是要你待滿一輩子，你可以5年、3年後離職，甚至待滿1年領完年終分紅，下一份工作你就可以很驕傲的提起妳待過GG」、「基本上妳只是收到面試邀請，但不等於妳放棄這份工作，妳怎麼知道妳一定會錄取呢？妳只是放棄了一個面試機會而不是工作機會」。（編輯：郭佩蓉）