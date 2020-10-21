女坐博愛座竟遭大嬸狂嗆「10字」！乘客氣炸怒噴：有夠煩

不少學生、上班族會搭乘公車去上班上課，但是也因為通勤尖峰時間人會非常多，因此座位不夠也是很常見的事，對此，也有一名女網友發文，表示自己在搭乘公車要去上學時，竟目睹一名大嬸狂嗆坐在博愛座上的女同學「沒唸書」，還叫其他人閉嘴，貼文一出，引起網友熱議。

該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示近日她在開往學校的公車上，看見一位大嬸從上車後就一直往車內擠，靠在一個座位旁，但那個座位的同學可能想休息，卻一直被該名大嬸撞到、壓到，可能覺得很煩，不過原PO也不太清楚那位女同學的反應，但能確定那名女同學並沒有對大嬸說任何話。

▲有名女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

原PO也表示以上都是她看到、聽到的情況，也補充自己的看法。她認為對方應該不是名老師，不然不會有「學生沒唸書」的心態，因為一個老師是不太可能說這種話的；她也認為若跟對方講話，對方反而會講更多，假如直接無視她，她自然就會覺得沒人理她而安靜；同時，她也很謝謝敢站出來說話的同學。



▲公車內部。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash） 貼文一出，引起網友熱議，「博愛座未必要讓阿，要讓也是讓給自己認識比較年長的親人，我們的孝敬都是留給自己的長輩，並不是留給不認識的人。還好有正義的人願意發聲」、「博愛座是要給需要的人坐，而不是一種『我比你大我更應該坐』」；也有人認為「個人覺得這句『我們讀ＸＸ學校不代表我們沒唸書」』有點多餘」。

其他網友更補充說明，「當下我在那台公車，那位大嬸不只講了一次你們有沒有讀書！講到連我都覺得不舒服，那位正義女孩也是聽蠻久才回那句話的！當下我覺得那女孩算是回的不錯了！那位大嬸還一直叫他閉嘴什麼的！」、「在同一台車，那大嬸有夠煩，早八已經夠累了還要被這種老人吵」、「我也在同一班車上，不過我覺得那個被騷擾的那女生真的很可憐，那個大嬸是幾乎靠在那個女生身上 ，我相信今天不管是誰都會不舒服吧！還有那個挺身站出來的女生也很有勇氣！」。（編輯：郭佩蓉）