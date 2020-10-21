留學女回台竟遭男友辱罵！無言真相曝光　眾人一看都怒了

這位女網友在網路論壇《Zuvio 校園》板上PO出一篇「男友一直罵我是流鶯」的文章表示，「最近因為疫情的關係，我剛從英國回來，終於可以和一年沒見的男友見面，讓我真的好開心」，不過原PO卻指出「但男友最近一直說我是流鶯流鶯，可能一陣子沒接觸中文的關係，我其實聽不太懂」，因此這讓原PO一直以為是「留英」，但當原PO男友在說的時候，他的朋友卻一直笑，這讓原PO不解，逼問之下才知道她男友是在說「流鶯」，這讓原PO非常失望，雖然原PO男友是開玩笑的並道了歉，但原PO還是覺得，「那麼久沒見到男友，結果他一直罵我流鶯，真的很過份」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們看完後紛紛爆氣留言表示「很不尊重人...尤其是說給朋友一起笑」、「分了吧，會用這種玩笑對待自己女友的，也不是什麼多正經的人」、「如果是男人之間笑對方的垃圾話就算了，但是是自己女友還這樣，說實話，是把『沒禮貌尊重當幽默真性情』，不是無腦而已的小問題」、「分了吧，這樣太不尊重女友了」、「他會在公眾場合這樣取笑，私底下估計跟他朋友也是說你多會怎樣怎樣之類的」、「我女生覺得如果私下剛好講到開過一兩次玩笑還好，如果一直重複講還覺得很好笑，就有點低級當有趣了」。（編輯：王柏文）