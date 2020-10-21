緣分是件很奇妙的事，你是否也有過總會被同個星座吸引，又或是愛上同個星座？其實你和這個星座間或許存在著註定緣份。《星座好朋友》就整理了10問題，快來測驗看看！哪個星座是你最容易愛上的呢？

測驗開始

問題1：當你要和喜歡的人出去玩，你會喜歡他怎樣的問法？

現在好想出門喔，我們出去玩吧－跳至（問題6）

對了我們下禮拜是紀念日，要不要去這個地方玩慶祝一下－跳至（問題2）

問題2：當和另一半出去玩時，你會希望他是個怎樣的存在？

提前做好旅遊規劃，完全不用你操心－跳至（問題3）

不用計畫行程，就隨心玩就好，因為有我在－跳至（問題5）

看你喜歡哪些景點我來排行程，你喜歡最重要－跳至（問題4）

問題3：當你喜歡這個人，你會希望他是有看的見的魅力嗎？

是的，他必須要專情、善良、認真等等－跳至（結果A）

不一定欸，有著神祕感最好－跳至（結果B）

問題4：在工作中或是交往很久，你覺得哪種對象會贏得你的心？

能夠依賴我－跳至（結果D）

會懂得引導我－跳至（結果C）

兩個都不喜歡－跳至（問題6）

問題5：你覺得在戀愛時哪種相處模式最讓你感到幸福？

在甜蜜中偶爾會因為吃醋耍一點任性－跳至（結果E）

兩人間常常鬥嘴，但總是越吵越相愛－跳至（結果F）

▲你跟誰有注定緣份？10問題秒解「你最容易愛上哪個星座」？（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

問題6：你認為在經歷了許多事變得成熟，但內心依然單純的人很迷人嗎？

我覺得是－跳至（問題7）

我覺得還好欸－跳至（問題8）

問題7：以下有兩種伴侶的條件，你覺得哪種讓你最心動？

工作能力非常的強，能夠給你最可靠的物質生活－跳至（結果G）

他的家境很不錯，經常帶你去環遊世界－跳至（問題9）

問題8：當你和朋友玩到很晚時卻還沒回家，他的哪種行為讓你最感動？

打電話跟你說注意時間，好了打給我去接你－跳至（問題10）

因為擔心就跑去找你，然後霸氣的把你接回家－跳至（結果H）

問題9：一個很會聊天和有著滿滿的知識的人比冷靜聰明的人更讓你心動？

是的－跳至（結果I）

不是－跳至（結果J）

問題10：在任何場合都能夠散發著剛剛好的氣場，能和所有人聊開的人在你看來是？

超有魅力，很吸引人－跳至（結果K）

覺得虛偽不喜歡－跳至（結果L）

▲你跟誰有注定緣份？10問題秒解「你最容易愛上哪個星座」？（示意圖／取自 pixabay ）

結果分析

A：金牛座

踏實可靠的金牛座，總是散發著讓人安心的氣質，且願意照顧別人。與他長期的相處中，你也會被對方的溫暖所感動，所以他會成為你喜歡上的對象。

B：天蠍座

天蠍有著清晰的思路、理智的行為，卻讓人摸不透他到底在想什麼。和他在一起時，你總是在思考，自己在他心裡的位置在哪？這種帶有神秘感的特質，也是最容易吸引到你的，所以也只有天蠍能夠給予你著迷的距離感了。

C：魔羯座

這是一個性格果斷，大腦充滿理性思維，生活中總是最努力上進的一個星座。魔羯座總是能在年輕時，就讓對方體會到本不屬於自己這個年紀的穩重感和上進心，這種成熟的性格會讓你覺得更加可靠，更容易迷上他。

D：巨蟹座

巨蟹座充滿著「愛」，因此也經常會被人說是多情，雖然時常散發著母性光環，但有時也會流露出孩子一樣的情緒化和習慣性的依賴他人。如此多樣化又充滿柔情的星座，會讓你在相處中想給他更多疼愛。

E：雙魚座

擁有豐富的想像力，性格有點迷糊又多情浪漫的雙魚座，在初期接觸時總是顯得魅力無窮，有著獨特的吸引力。他時常略帶羞怯的表情總是讓人忍不住產生曖昧的聯想，而同樣情感上嚮往純潔式戀情的你自然會更喜歡雙魚座了。

F：處女座

處女座擁有看似溫柔卻剛強的個性，一旦陷入戀愛中，會反客為主變得更容易欺負對方，所以當你遇見處女座，絕對會激發出你的M屬性，你也會被他聰明的一面所迷倒。

▲你跟誰有注定緣份？10問題秒解「你最容易愛上哪個星座」？（示意圖／取自pixabay）

G：牡羊座

牡羊座積極上進和奮發圖強的樣子總是充滿感染力，讓人情不自禁的想要跟隨著他的腳步。同樣活力滿滿、喜歡盡情揮灑青春的你，自然會被牡羊座的熱情而吸引，兩人的相處簡直再融洽不過了，了解後也只會更加喜愛對方。

H：獅子座

有些霸道任性的獅子座，散發著和其他星座截然不同的氣場，既可以甜蜜的寵你，又能堅守著自己的領地意識，維持著底線和原則。你希望能夠有一個人來管你、鎮住你，明確的被愛著，那麼你就很容易愛上他。

I：雙子座

雙子座的雙面讓他們擁有了更多的人格魅力，不僅是好奇心和多姿多彩的生活態度，更是讓人不禁感染青春氣息，喜歡新東西的你自然是不會錯過對雙子座的喜愛了。

J：射手座

射手座有著愛玩和野性的一面，但也不能完全無視他們骨子裡是保守的。和射手座接觸時，會體會到更恰當的轉換，有著無拘無束的一面，也有著務實能幹的一面，這樣的魅力也莫名的吸引到你。

K：天秤座

優雅知性的天秤座，無論什麼時候都能把事情處理得恰到好處，加上他們有著熱情的一面，這樣的親切感會讓你更容易被他所吸引。

L：水瓶座

略帶侵略性的水瓶座，有著獨特的藝術氣息，他們非常天馬行空、富有趣味，有時也帶著孩子氣和自我意識。喜歡真實感和自由的你會被水瓶座所吸引。（編輯：許苡晴）

本文轉載自

《星座好朋友》