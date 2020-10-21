開箱全台首支iPhone 12！藍色實體機曝光　達人實測功能

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開箱全台首支iPhone 12！藍色實體機曝光　達人實測功能

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-21 12:14:58｜update2020-10-21 14:10:33

iphone12
▲3C達人Tim哥於昨（20）日晚上搶先曝光全台第一支iPhone 12實體機。（圖／翻攝3cTim哥生活的日常 YouTube）
蘋果先前於秋季線上發表會，公布了眾所期待的iPhone 12系列手機，隨即引起許多果粉在網路上熱烈討論，而台灣最快要於23日才能拿到首批貨源，不過知名3C達人Tim哥於昨（20）日晚上搶先曝光全台第一支iPhone 12實體機。
3C達人Tim哥昨日於YouTube頻道「3cTim哥生活的日常」發布iPhone 12的開箱影片，其中顏色更是眾所矚目的「藍色」。影片一開頭Tim哥就拆開包裝，他表示就如同發表會中公開的消息ㄧ樣，此次iPhone 12盒內真的沒有附上有線耳機和充電頭2配件。不過Tim哥指出，先前雖然有小道消息透露，此次蘋果會附編織強化材質的USB Type-c to Lightning 的傳輸線，但事實上，本次手機盒內附上的還是一般線。
▲Tim哥透露先前雖然有消息指出，此次蘋果會附編織強化材質的USB
▲Tim哥透露先前雖然有消息指出，此次蘋果會附編織強化材質的USB Type-c to Lightning 的傳輸線，但事實上，本次手機盒內附上的還是一般線。（圖／翻攝3cTim哥生活的日常 YouTube）
再來，Tim哥也開始介紹iPhone 12手機本體，此次Tim哥開箱的手機顏色為大眾較為關注的藍色。他表示，手機本體顏色與發表會公開的照片有所落差，然而若經過色票對比，iPhone 12藍實體顏色較為接近「PANTONE 2728C」。

▲Tim哥開箱iPhone
▲Tim哥開箱iPhone 12實體機。（圖／翻攝3cTim哥生活的日常 YouTube）
▲iPhone
▲iPhone 12藍色實體機顏色較為接近「PANTONE 2728C」。（圖／翻攝3cTim哥生活的日常 YouTube）
另外發表會中透露，iPhone 12的重量只有162公克，而整體手機體積對比於iPhone 11縮小15%，影片中Tim哥透過實測，發現iPhone 12重量果真僅有162克，若與iPhone 11 204克對比，體積確實有所差異。本次iPhone 12設計也回歸到了類似iPhone 5的邊框設計，邊框切角較為平整，更採用航太等級的鋁金屬邊框設計，讓手持的實際感受非常加分。

▲iPhone
▲iPhone 12的重量只有162公克，而整體手機體積對比於iPhone 11縮小15%。左為iPhone 11；右為iPhone 12。（圖／翻攝3cTim哥生活的日常 YouTube）
Tim哥也分享，此次iPhone 12在SIM卡的部分，採用的是nano-SIM與eSIM的雙SIM設置，卡槽是使用一槽雙卡設計，支援全台電信業者的5G信號。此外，Tim哥也實際到台北市信義威秀外測試，結果發現，下載速度能來到652/Mbps，上傳則是36.4/Mbps。

▲Tim哥也實際到台北市信義威秀外測試，發現下載速度能來到652/Mbps，上傳則是36.4/Mbps。（圖／翻攝3cTim哥生活的日常
▲Tim哥也實際到台北市信義威秀外測試，發現下載速度能來到652/Mbps，上傳則是36.4/Mbps。（圖／翻攝3cTim哥生活的日常 YouTube）
最後iPhone 12的拍照表現亦是最多人關注的，Tim哥指出，iPhone 12搭載廣角鏡頭和超廣角鏡頭，其中超廣角鏡頭支持夜間拍攝。影片中Tim哥也實際拿手機測試拍照，發現在低光源的環境，iPhone 12不論是廣角、超廣角鏡頭的夜拍表現，或是放大檢視照片，照片中的細節保留度依然十分高。

▲Tim哥也實際拿手機在低光源狀況下拍照。（圖／翻攝3cTim哥生活的日常
▲Tim哥也實際拿手機在低光源狀況下拍照。（圖／翻攝3cTim哥生活的日常 YouTube）
開箱影片曝光後，也隨即引來許多網友熱議，「TIM哥太猛了超神速」、「也太強了吧！！竟然已經拿到了」；其中也有人針對藍色實體機評論，「這藍色...是相機問題還是他真的就這個顏色？？跟官網差很多欸」、「這個藍也太沒有質感了吧⋯⋯」、「還好最後沒選藍色..」。（編輯：陳雅雲）
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