開箱全台首支iPhone 12！藍色實體機曝光　達人實測功能

再來，Tim哥也開始介紹iPhone 12手機本體，此次Tim哥開箱的手機顏色為大眾較為關注的藍色。他表示，手機本體顏色與發表會公開的照片有所落差，然而若經過色票對比，iPhone 12藍實體顏色較為接近「PANTONE 2728C」。
另外發表會中透露，iPhone 12的重量只有162公克，而整體手機體積對比於iPhone 11縮小15%，影片中Tim哥透過實測，發現iPhone 12重量果真僅有162克，若與iPhone 11 204克對比，體積確實有所差異。本次iPhone 12設計也回歸到了類似iPhone 5的邊框設計，邊框切角較為平整，更採用航太等級的鋁金屬邊框設計，讓手持的實際感受非常加分。
Tim哥也分享，此次iPhone 12在SIM卡的部分，採用的是nano-SIM與eSIM的雙SIM設置，卡槽是使用一槽雙卡設計，支援全台電信業者的5G信號。此外，Tim哥也實際到台北市信義威秀外測試，結果發現，下載速度能來到652/Mbps，上傳則是36.4/Mbps。
最後iPhone 12的拍照表現亦是最多人關注的，Tim哥指出，iPhone 12搭載廣角鏡頭和超廣角鏡頭，其中超廣角鏡頭支持夜間拍攝。影片中Tim哥也實際拿手機測試拍照，發現在低光源的環境，iPhone 12不論是廣角、超廣角鏡頭的夜拍表現，或是放大檢視照片，照片中的細節保留度依然十分高。
開箱影片曝光後，也隨即引來許多網友熱議，「TIM哥太猛了超神速」、「也太強了吧！！竟然已經拿到了」；其中也有人針對藍色實體機評論，「這藍色...是相機問題還是他真的就這個顏色？？跟官網差很多欸」、「這個藍也太沒有質感了吧⋯⋯」、「還好最後沒選藍色..」。（編輯：陳雅雲）