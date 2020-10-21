時力立委質疑韓國瑜岳家汙染土地 國產署：無證據能證明
時力立委質疑韓國瑜岳家汙染土地 國產署：無證據能證明
記者吳承翰/綜合報導
calendar_today2020-10-21 12:45:28｜update2020-10-21 13:18:31
前高雄市長韓國瑜在去年競選總統期間，曾被爆料他的岳父李日貴在雲林經營砂石場、汙染鄰近土地，當時國產署也驗出含重金屬。今（21）日時代力量立委陳椒華開記者會，指出從李家占用的土地附近、四口地下水監測井中測出鉛、鉻超標，建議檢調調查，釐清行為人責任，國產署中區分署長趙子賢回應，無法證明占用鄰近土地者是導致重金屬超標的嫌疑人，仍需近一步調查。
陳椒華表示，去年國產署調查西螺砂石場周邊土壤，在24個分區範圍中，發現編號「S13」土地有4項重金屬超標，包括鎳超標6.5倍、鉻超標17倍，以及銅、鋅；今年6月調查報告近一步發現，在土染遭污染的區域，有4個簡易地下水監測井鉛超過管制標準的1.4至4.1倍、3處鉻超標。陳椒華指出，雖李家3月時曾強調未租用汙染超標區，但經國產署資料發現，李家在2000年3月至2014年4月有明確占用該地地號東南段1-1、1-2、1-4、1-5的紀錄，並已繳清補償金47042元，無法擺脫汙染土壤和地下水的嫌疑。
趙子賢則表示土壤被汙染要立刻清除，若行為人明確，也會追究責任，但該區域何時被傾倒廢棄物、行為人是誰，目前沒有直接證據證明李家是導致重金屬來源的行為人。國產署將儘速設置標準監測井，調查該區地下水是否被重金屬汙染，倘若確定超標，將研議是否請檢調來釐清行為人身份。
前高雄市新聞局長、國民黨文傳會副主委鄭照新對此回應，陳椒華把李家當成「犯罪嫌疑人」，記者會上卻被當場發現，該地段其實是1-11號，時代力量此舉無疑是「張飛打岳飛」、「張冠李戴」，搞了大烏龍。對於時代力量在記者會中指控「當時李家租用那邊的地，幾乎整塊地都是他們在使用，不太可能有外人去亂倒東西」，鄭照新反駁他們以「合理懷疑」的說法來為自己的爆料自圓其說，完全沒有直接證據，法律邏輯漏洞百出，籲請相關單位儘速釐清、以正視聽。