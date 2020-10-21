她曝與男友「三觀不合」小爭執！眾一看狂喊：別委屈自己

男女交往必然會遇到各種大大小小的問題，然而，近日有女網友就在臉書《靠北女友 my girl》中透露，她與男友交往數年，但卻常因雙方「三觀不合」而出現許多爭執，讓她久而久之真的感到心累，後來遇到更契合的對象，便決定向男友提出分手，怎料男友卻惡言相向、不願放手，讓她不知所措，只好發文求解。對此，許多網友都瘋狂勸分，直呼「別委屈自己」。

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原PO發文表示，自己跟男友交往很多年了，卻一直覺得三觀不合，常常為了一些小事起爭執，小到停車、塞車問題，大到親密關係和婚事，男友常常不經大腦的說「我就是不爽啊！不然你是要唸多久？」、「不爽我你分手啊！」有時甚至還會語帶髒字...每次都要等她也不爽，幾天不理男友，男友才會來說「對不起，我還是很愛妳」之類的話求和。

原PO坦言，幾年下來，跟男友吵到她已經筋疲力盡，覺得很累，後來她遇到更懂她的人，便向男友提了分手，結果男友不但不肯放手，還責怪她出軌、對不起他，這讓她不禁直問「真的是我的問題嗎？這樣的男人，他真的愛我嗎？」

▲一名女網友透露，自己與男友三觀不合，常因小事而爭執，後來遇到更懂她的人便提出分手，結果男友不願放手，讓她不知所措。（示意圖／取自pexels）

同時，原PO透露，自己很愛男友時，都很用心經營、付出真心，除了包容對方的壞脾氣，對方喜歡的事她很少說不好、不行，怕男友經濟壓力大，自己也有工作，出門都是互相負擔、幫忙規劃，更未曾要求名貴禮物，甚至在討論婚事時，也是連鑽戒都幫他省了，自己還跟爸媽說不要收大聘，小聘意思到就好，也不曾向朋友訴說自己的委屈，深怕朋友對男友印象不好會排斥他，但到頭來卻換來男友的辱罵、責怪…讓她不知何是好，不禁質疑「真的是我的問題嗎？」

此文一出，網友意見幾乎一面倒，紛紛力勸原PO放生，「沒辦法溝通還是離開吧！」「請不要委屈自己」、「分啦！」「一個人好好過著精彩生活就好啦！幹麻委屈自己跟一個不會讓你開心的人走一輩子？」「這麼累的感情，不分手要幹麻？」「別拿自己的一生去賭一個不確定」、「感情是談來讓自己開心幸福的，若這麼痛苦的話我不懂你還要猶豫什麼，早點放手對自己是一種解脫」。

不過，也有人提出不同觀點，認為原PO本身也有問題，直指「男生有問題，但是妳的問題是，遇到了新的人才跟他提分手。分手後遇到新的人，才不會落人口舌」。（編輯：許苡晴）