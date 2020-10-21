何志偉為網路詐騙嗆徐國勇下台　綠中常會中「被出征」

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何志偉為網路詐騙嗆徐國勇下台　綠中常會中「被出征」

記者劉育辰/綜合報導

calendar_today2020-10-21 15:27:03｜update2020-10-21 17:03:27

何志偉
▲民進黨立委何志偉21日為一頁式廣告網路詐騙召開記者會，並要徐國勇「做不好就下台」。（圖／記者劉育辰攝）
民進黨立委何志偉今（21）日為「一頁式廣告詐騙」召開記者會，透過仿冒商品、盜用商標、健康食品認證混淆民眾，讓廠商跟消費者雙雙受害，更直嗆內政部長徐國勇：「光吃個姑婆芋嘴巴、臉就腫成這樣，誰知道這些假的食品有沒有過敏物質」並呼籲內政部盡速處理，若沒成效應下台。但此舉也在民進黨中常會中被提及，不少中常委砲轟何志偉不要砲打自己人。
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何志偉今日在記者會中向徐國勇喊話：「徐國勇你還好嗎？起來了沒？你光吃個姑婆芋嘴巴、臉就腫成這樣，誰知道這些假的食品有沒有過敏物質，且殘害國人健康，現在若沒有用，你也可以下台」並強調「你沒用就下台，我們要看到你開罰成效，否則這些詐騙集團『台灣國恥』會一直騙、影響國人健康。」
但何志偉的行為卻在中常會中「被出征」。據與會人士指出，在今日中常會中，常委黃承國對何志偉的行為「開第一槍」，表示今天看到何志偉要徐國勇下台的報導，認為何志偉砲打自家人的行為並不是很恰當，其他民進黨立委，包含陳亭妃、莊瑞雄、王定宇也都紛紛「補槍」。

與會者表示，莊瑞雄提到，現在國民黨到處在喊要部會首長下台，何志偉也要徐國勇下台，不應該這樣不團結、只成就自己。黨政人士表示，網路詐騙案是一個跨部會的問題，要討論、檢討都可以，但絕對不會是要徐國勇下台就能解決的事情，在政策上有什麼反映、建議都可以，但在這個「國民黨動不動就叫誰下台」的時間點上，何志偉身為常委又是黨團幹部，也在嗆部會首長要下台，很容易成為別人見縫插針的破口。

何志偉也在會中解釋，今天他會這樣說，是因為關於一頁式網路詐騙的問題他關注了很久，但一直沒得到解決，當下也是有點急了，才會脫口要徐國勇下台，自己也知道「不是很適當」，坦承自己思慮不周。

至於黨主席蔡英文，在聽過中常委們的說法與陳述後也為雙方緩頰，針對這件事情，大家都充分交換過意見，她可以理解，行政團隊有時候會有沒特別注意到的地方，立委提醒也是好事，但「我們都是執政團隊」應該一起團結向前；另外一方面，黨團成員的問政應該有什麼樣的態度或者應該注意的事情，她想黨團應該可以相互之間提醒。
事後何志偉接受訪問時表示，這種一頁式廣告詐騙手法實在太多了，民眾權益損害巨大，短期內又看不見遏止的方法，一時之間才忍不住嗆徐國勇，但本意絕非要徐國勇直接下台，而是希望相關單位全力以赴，把民眾的損失當做自己的損失，好好處理；在記者會上是一時思慮不周才說出這種話，若部長覺得有需要，一定親自赴約當面道歉。
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