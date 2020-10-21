每天2顆奇異果　降血壓效果更勝蘋果

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實驗將所有人分為2組，其中一組每天吃3顆奇異果，另一組每天吃1顆蘋果，並持續觀察8周受試者的血壓變化，結果發現吃奇異果的組別最大血壓比吃蘋果的組別低了3.6mmHg，最小血壓也低了1.9mmHg，具備顯著改善高血壓的效果。
實驗主導者、奧斯陸大學醫院勞動環境醫學科教授Mette Svendsen指出，這有可能是奇異果中的類胡蘿蔔素「葉黃素」的功勞，葉黃素有助於抑制血液中的壞膽固醇生成，同時還能幫助減少血液中多餘的膽固醇，幫助改善血液流動，而可能有降血壓的效果，而本橋登則表示，奇異果的葉黃素是蘋果的1.5倍之多，因此降血壓效果可能較蘋果更好。
除了葉黃素以外，本橋登認為奇異果中的「α胡蘿蔔素」、「β胡蘿蔔素」以及茄紅素也功不可沒，這些營養素也具備良好的抗氧化效果，能幫助改善血壓，本橋登強調，一般來說，血壓每降1mmHg，大約能降低2～3％死於心肌梗塞的風險。
日本駒澤女子大學健康營養學科教授西山一朗指出，奇異果的維生素C依品種不同，大約是檸檬的4～8倍不等，曾有研究指出，每天吃2顆奇異果，持續6周後可讓血液中維生素C濃度大幅增加，讓免疫力大大提升，美國約翰·霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）醫學教授Edgar R. Miller也指出，維生素C有助利尿、幫助鈉排出體外，因此也能幫助降低血壓。