三花貓差點被癡漢浪浪「侵犯」　她好心解救竟被仙貓跳？

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藤貓表示自己旅居福岡已有3年，住家附近一直都有不少浪浪出沒，3年前她搬到目前的住家時就發現樓下有一隻三花貓Mike（「三花」的日文），由於自己也喜歡貓咪因此常常帶食物餵牠。一開始Mike不敢跟她太親近，經過一年半的相處Mike才願意尾隨她進屋，但是日前當她回家時，發現一隻不常見但是很兇的公貓，正意圖想要「侵犯」Mike時，藤貓見狀立刻出手阻擋，並引導Mike隨她上樓「避難」。
由於當時公貓還在樓下狂叫，藤貓認為讓Mike暫時留在屋內比較安全，因此先餵飯讓牠稍作休息。誰知道吃飽喝足後Mike竟堅持不走還想上床睡覺，於是藤貓只好硬著頭皮幫牠洗澡，沒想到牠全程乖乖地任由藤貓處置，無論搓澡、吹毛甚至剪指甲都非常溫順，還不停對她撒嬌，沒多久就跳上電腦椅休息，讓藤貓只能站在原地傻眼地想：「我是不是被算計了？還是被仙貓跳要我負責？」
藤貓將解救Mike的過程分享在貓咪社團，馬上吸引許多網友笑說：「這仙貓跳妳就接受吧」、「貓：計劃通，免費飯票GET」、「澡都洗了，該摸的也都摸了，就認命負責」、「感覺好像是兩貓演一場戲，讓你英雄救喵」、「樓下公貓應該是三花請的臨演」、「幾天後，妳會看見那隻貓咪正在分罐罐給樓下的癡漢」而藤貓表示目前住處不能養寵物，雖然隔天上班就讓Mike一起出門，但是會偷偷讓牠進屋吃飯休息，目前正在找機會替牠結紮並找尋能養貓咪的房子，希望很快就能跟牠住在一起！（編輯：陳珮瑜）