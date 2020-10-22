房市／官方揭露！三重租屋兩大熱門路段 單坪破千元
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-22 18:00:00
根據新北市地政局《三重、蘆洲地區租賃房屋市場統計分析》，三重的大樓華廈及公寓出租熱區，都在捷運站點附近，分別是近台北橋站的重新路二段、近三和國中站的三和路四段。專家指出，三重尤其捷運站周邊交通便利，吸引在台北市工作的族群租屋，其中，重新路二段與北市一橋之隔，更有原本租在大同、中山區的租屋族考量租金負擔較低，轉往三重租屋；不過，近期房貸利率築底，有不少人紛紛選擇轉租為買。
《三重、蘆洲地區租賃房屋市場統計分析》整理2017至2019共3年實價登錄租賃案件，三重大樓與華廈的出租熱區在重新路二段，該路段屬於商業區且近捷運站，租金單價較高，但也因此吸引較多承租人；公寓出租熱區在三和路四段，同樣是因生活機能佳且近捷運站而受租屋族青睞。地政局分析，重新路二段大樓與華廈每坪月租金平均1198元，與三和路四段公寓每坪月租金平均1190元相近，但因大樓華廈通常含公設甚至車位，面積比公寓大，單價雖相近，總價仍是大樓華廈的總租金仍高於公寓。信義房屋台北橋捷運店店長戴家浚指出，三和路四段屬於舊市區，公寓產品較多，重新路二段則多大樓及華廈產品，但因兩路段生活機能完整、有捷運站可快速進台北市，均受租屋族青睞。
以接近台北橋站的重新路二段為例，戴家浚說，由於一橋之隔就到台北市，且當地街廓及商圈也接近台北市，即使每坪月租金落在1200至1300元左右，接受度仍高，且若是在台北市租屋，租金約會高出台北橋一帶3成之多，因此不少在台北市工作的族群，或是原本租屋在大同、中山區的人，會轉到台北橋一帶租屋。雖租屋市場熱絡，但戴家浚也觀察到，近年房價隨市場大環境及政府政策而有漲有跌，房租卻是年年上漲，許多租屋族把握今年房貸利率較低，今年第二季之後決定轉租為買。以台北橋站週邊來說，10年內大樓2房總價1300至1600萬、3房1800至2300萬，20年左右中古大樓2房900至1000萬，3房1100至1500萬，買來自住後若有換屋需求，無論是出售或出租都容易，尤其套房或2房產品的租金，幾乎可以支應每月房貸利息加本金，使買氣特別熱絡。