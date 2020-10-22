房市／4口之家該買幾坪房？ 專家：至少要有這坪數

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若是孩子年齡較長，需要個人空間，或是不同性別，通常建議至少應買室內25坪的3房物件，但因通常3房會搭配2衛浴，室內25坪仍會顯得有些擁擠，因此郎美囡建議，若要再舒適一些，室內27至28坪會更適合，以公設比30%來算，權狀約35坪以上。需要注意的是，無論室內20坪2房或25坪左右3房，大約是確保一家四口能擁有「正常大小」的房間，未必會有餐廳的空間。
郎美囡也提醒，高房價壓力下，越來越多建商推出「2+1房」產品，雖然總價誘因大，但通常多隔出的1房坪數特別小，床架、衣櫃或許得另外訂做，甚至廚房廚具尺寸、放不放得下冰箱，也都須格外注意。尤其許多預售屋主打「2+1房」，樣品屋的家具尺寸卻是經特別訂製，乍看之下沒問題，建議購屋族賞屋時攜帶簡便的捲尺測量看看，以免日後房間或廚房放不下正常大小的傢俱。
信義房屋南港重劃店專案經理車匡願則表示，通常若是一家三口小家庭，室內15至18坪小2房仍可擠得下，但若是一家四口，建議買2+1房，最好當然是買3房。不過，現今房價壓力大，預算限制下，建議買方先求有再求好，可先從蛋白區買起，以時間換取空間，日後再小換大；若堅持要買在蛋黃區，則勢必得在居住空間或屋齡上有所將就。