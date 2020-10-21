民進黨民調　要傾中？還傾美？國民黨支持者意見分歧

根據民進黨9月針對經濟、外交、國防、整體發展等面向，調查民眾對美中台關係的意向調查。民調結果顯示，有62.7％民眾認為應該傾美、認為應該傾中者佔17.1％、中立12.2％、無意見18.1％。

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其中，泛綠支持者有90.24％認為要傾向美國、3.8％傾向中國、中立3.7％、沒意見2.4％；泛藍33.5％認為應該傾向美國、38.8％傾向中國、中立18.8％沒意見8.9％，看得出來泛藍選民對整體發展要傾美或傾中，有意見上的分歧，但認為需要傾中的略多；中間選民的部分，認為應該傾美的佔40.7％、傾向中國是15.2％、中立者佔22.1％、沒意見佔22.0％；至於其他未表態政治立場的民眾，傾向美國的也是比較多，有58.0％、傾中15.9％、中立15.8％、沒意見10.4。

民進黨黨政人士指出，看得出來除了泛藍支持者比較明顯傾中略多以外，其實泛綠、中間選民或未表態政治傾向的民眾，都是認為應該傾向美國比較多。





若是以政黨傾向來看，民進黨支持者，支持傾美佔90.3％、傾中3.8％；國民黨支持者支持傾美佔31.3％、傾中40.7％；時代力量支持者，支持傾美佔85.5％、11.8％支持傾中；台灣激進黨支持者82.7％支持傾美、4.2％支持傾中；民眾黨支持者42.3％傾美 25.0傾中；中間選民支持傾美佔40.7％、支持傾中佔15.2％；其他支持傾美佔48.5％、傾中佔10.5％。





黨政人士表示，從政黨傾想看來，國民黨跟社會整體的氛圍不太一致，也可以看出他們在有關對中對美議題上跟社會整體有矛盾的狀況，也驗證國民黨內部有兩股勢力在拉扯。

在大陸文攻武嚇下，是否擔心共軍武力犯台？根據10月份的民調結果顯示，有45.3%表示擔心，但也有52.9%表示不擔心；對照9月份的民調結果，有44.8%民眾擔心，但也有53.9%民眾不擔心。