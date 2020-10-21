國人面對文攻武嚇處變不驚 蔡英文：是台灣的挑戰與機會
國人面對文攻武嚇處變不驚 蔡英文：是台灣的挑戰與機會
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-10-21 18:15:23
民進黨中常會今（21）日由民意調查中心主任陳博洲以「面對美中對抗的戰略機遇，台灣民眾的國際觀感為何？」為題進行專案報告。根據民進黨9月針對經濟、外交、國防、整體發展等面向，調查民眾對美中台關係的意向調查。民調結果顯示，有62.7％民眾認為應該傾美、認為應該傾中者佔17.1％、中立12.2％、無意見18.1％。
此外，在大陸文攻武嚇下，是否擔心共軍武力犯台？根據10月份的民調結果顯示，有45.3%表示擔心，但也有52.9%表示不擔心；對照9月份的民調結果，有44.8%民眾擔心，但也有53.9%民眾不擔心。針對民調結果，民進黨發言人顏若芳在中常會後轉述時表示，主席蔡英文在聽取完報告後裁示，近來的民調顯示，雖然中國的動作比較大，但一般民眾的心裡還是穩定的，這對台灣或許是個挑戰與機會。這段期間以來，她非常感謝全體國人在防疫期間的共同努力，讓台灣的防疫工作獲得全球肯定，也更重視台灣，現在台灣在國際上要做什麼樣事都比過去容易一些，希望國內的支持可以持續強化，因為這些支持對台灣在國際間的談判會有幫助。