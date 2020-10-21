男玩手遊課金當台戰！噴「6位數」女友氣瘋：還不是最強

雖然每個人都有不同的興趣及嗜好，但若另一半因為玩手遊幾乎花光了積蓄，你會怎麼做呢？有名女網友發文抱怨，表示男友玩手遊課金，當「台幣戰士」，但是卻將積蓄也幾乎花光，甚至再說了「1句話」，幾乎已把女友惹毛，貼文一出，引起網友熱議。

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該名女網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示是來靠北男友，因為玩了某款手機遊戲課金，當起「台幣戰士」，原本有40萬元的積蓄，如今因為遊戲，只剩下6萬元，足足砸了「6位數」34萬元，這已經讓她氣得說不出話來了，她甚至表示花34萬元，結果「還不是最強的」。

▲有名女網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》）

貼文一出，引起網友熱議，「放生就好了，他都說在一起沒有未來，還堅持什麼」、「他跟手遊才有未來，妳趕快放生離開，成全他們吧」、「就算沒課，40萬也沒什麼未來…」、「沒車、沒房、沒存款，還敢在手遊上花那麼多錢的人，早點離開是對的」、「是真的沒未來」、「沒未來了快分」。

也有網友開玩笑回應「34萬就想當最強......把台幣戰士放在哪裡......」、「如果40萬就能最強，那手遊公司應該快倒了吧」、「沒花百萬別跟我說..那我老婆不就要跟我離婚幾百倍」、「現在遊戲沒課幾百萬妳哪進的了伺服器前十」、「才30幾萬想最強？是不是在說笑話」。（編輯：郭佩蓉）