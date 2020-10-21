便秘3天！她「痛苦抱肚」秒衝急診　醫曝5點：少吃這東西

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便秘3天！她「痛苦抱肚」秒衝急診　醫曝5點：少吃這東西

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-21 22:17:59

▲兒科急診醫師吳昌騰日前在臉書分享，有名女童肚子劇烈疼痛半夜掛急診，一問才知是「便秘3天」，他也曝光5大要點。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲兒科急診醫師吳昌騰日前在臉書分享，有名女童肚子劇烈疼痛半夜掛急診，一問才知是「便秘3天」，他也曝光5大要點。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

不少家長遇到孩子不舒服哭鬧時，常嚇得不知所措，匆匆將孩子送往醫院，對此，兒科急診醫師吳昌騰日前也分享，有位4歲女童日前因為肚子痛掛急診，一問之下才知道她已經「便秘了3天」，立刻開藥給女童服用，最後才順利將宿便排出，他也分享5項習慣，提供給民眾參考。

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兒科急診醫師吳昌騰在臉書粉專《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》分享，前幾日的凌晨，有一位4歲女童突然肚子痛，在床上不停大叫，也把熟睡中的爸媽嚇壞了，趕緊將她送往急診。經過醫師初步評估後，只見女童雙手緊抱肚子，不停地呻吟著，表情非常痛苦。

▲兒科急診醫師吳昌騰在臉書粉專《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》發文。（圖／翻攝自《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》）
▲兒科急診醫師吳昌騰在臉書粉專《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》發文。（圖／翻攝自《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》）
兒科醫師當下先安撫家長情緒，再詳細問診、檢查女童身體，這時醫師心中已經有譜，就先開了一劑通腸藥物Fleet enema給女童，等到她灌完通腸藥再床上忍了5分鐘後，終於有了便意，上完廁所後，女童神清氣爽地走出，肚子也不痛了，「原來妹妹已經三天未排便，是便秘導致的肚子痛」。

吳昌騰表示，「這樣的場景在兒科夜間急診室內，幾乎每天都在上演，總是讓家長們捏出一把冷汗」，他更表示「便秘，不通則痛」，也分享了5項「如何防止小孩便秘」的衛教，第一，「養成良好的飲食習慣」，先要「食無言，寢無語」，讓孩子養成只要吃飯用餐，就坐在餐桌旁，專心地吃，別開電視讓孩子分心，也別讓孩子邊跑邊吃，因為非常危險，有些甚至因此「食物嗆進氣管，差點造成生命危險」。

▲多喝水。（示意圖／取自
▲多喝水。（示意圖／取自 pixabay ）
第二，「應限制零食」，孩子除了正餐和點心以外，應要限制零食的攝取，只要不常吃零食，當孩子餓了就不容易產生挑食的毛病，時間久了也就養成良好的飲食習慣；第三，「應多喝溫開水」，鼓勵孩子多喝溫開水，才不會讓便便變得那麼硬，導致不容易排出。
▲多吃蔬菜水果。（示意圖／取自
▲多吃蔬菜水果。（示意圖／取自 pixabay ）
第四，「多吃纖維素」，也就是蔬菜水果，因為現在的孩子都喜歡將麵包、蛋糕等各種甜品當主食，正餐也是經常只吃肉不吃蔬菜，但這些食物幾乎不含纖維素，時間久了便秘也會愈來愈嚴重；第五，「保持適當的運動習慣」，記得別讓孩子一直坐著，要有運動，才能夠讓孩子的腸胃變得更健康。（編輯：郭佩蓉）
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