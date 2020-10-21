便秘3天！她「痛苦抱肚」秒衝急診　醫曝5點：少吃這東西

不少家長遇到孩子不舒服哭鬧時，常嚇得不知所措，匆匆將孩子送往醫院，對此，兒科急診醫師吳昌騰日前也分享，有位4歲女童日前因為肚子痛掛急診，一問之下才知道她已經「便秘了3天」，立刻開藥給女童服用，最後才順利將宿便排出，他也分享5項習慣，提供給民眾參考。

我是廣告 請繼續往下閱讀

兒科急診醫師吳昌騰在臉書粉專《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》分享，前幾日的凌晨，有一位4歲女童突然肚子痛，在床上不停大叫，也把熟睡中的爸媽嚇壞了，趕緊將她送往急診。經過醫師初步評估後，只見女童雙手緊抱肚子，不停地呻吟著，表情非常痛苦。

▲兒科急診醫師吳昌騰在臉書粉專《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》發文。（圖／翻攝自《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》）

吳昌騰表示，「這樣的場景在兒科夜間急診室內，幾乎每天都在上演，總是讓家長們捏出一把冷汗」，他更表示「便秘，不通則痛」，也分享了5項「如何防止小孩便秘」的衛教，第一，「養成良好的飲食習慣」，先要「食無言，寢無語」，讓孩子養成只要吃飯用餐，就坐在餐桌旁，專心地吃，別開電視讓孩子分心，也別讓孩子邊跑邊吃，因為非常危險，有些甚至因此「食物嗆進氣管，差點造成生命危險」。



▲多喝水。（示意圖／取自 pixabay ） 第二，「應限制零食」，孩子除了正餐和點心以外，應要限制零食的攝取，只要不常吃零食，當孩子餓了就不容易產生挑食的毛病，時間久了也就養成良好的飲食習慣；第三，「應多喝溫開水」，鼓勵孩子多喝溫開水，才不會讓便便變得那麼硬，導致不容易排出。