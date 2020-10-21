非本科卻錄取電子業！女不解「背後原因」　過來人抖真相

一般來說，若是較需「專業」的工作，大多都是由本科系畢業者從事該行業的工作，不過，也有一名女網友是日文系畢業，近期想換工作，卻錄取了電子科技業相關的公司，讓她非常不解原因為何，貼文一出，也有內行網友抖出背後真相。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「不是本科系卻被錄取的原因是？」，並表示自己以前是讀日文系，畢業後做了兩年服務業的工作，最近想換成在辦公室工作，於是開始投了很多職務，不外乎是像業務助理、行政助理，她也補充自己只有日文專長。

▲有名女網友在社群平台《Dcard》上以「不是本科系卻被錄取的原因是？」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲做筆記。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

貼文一出，引起網友熱議，「就是你的認真態度，然後遇到好老闆（貴人）要培訓你啊，可遇不可求耶」、「看妳有前途啊」、「也有可能是因為阿貓阿狗都可以做的緣故就是了」、「有時候更看重的是『態度』，甚至表出來的吸引力和行為，這是很難說的」。

也有過來人網友抖真相，「非本科系有一個原因，是本科系較貴，公司不需要花這麼多錢去請，還可以用非本科系壓低薪資，通常屎缺機率高」、「通常沒經驗的比較好教，你教他一堆東西，給他一堆事做，他會向你一樣覺得好棒哦，學了好多，但社會經驗多了，就會知道要推工作、閃工作，不是當初自己應徵範圍工作的不做，所以是心態問題吧，可能你覺得你工作很棒，有人覺得是屎缺」、「業務相關的職缺，大部分是看你給人還有談吐的感覺，主要會看你怎麼跟客戶應對，還有公司內部溝通，怎麼達到一個平衡，相關產業的東西，公司大多會慢慢教你，讓你有概念」。（編輯：郭佩蓉）