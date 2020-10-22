富家女爸媽「要她別努力」！男羨慕炸　眾揭1關鍵秒打臉

雖說每個家庭、每位父母給小孩的教育和觀念都不盡相同，不過，卻有男網友表示，他有位女性朋友家裡很有錢，三不五時出國玩，而某天對方甚至跟他說「父母叫她不用努力了」，讓他超級羨慕，貼文一出，也有網友點出關鍵打臉。

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該名男網友在社群平台《Dcard》以「竟然有父母叫小孩不用努力了」為題，表示自己有位北部朋友，她不是網紅，不過她每天吃好、穿好、逛街買名牌貨，甚至三不五時就出國玩，有時候還會苦惱不知道要去哪國玩，「感覺只剩外太空沒去過」，但對方不是公主病，也沒有大小姐脾氣，該有的氣質還是有。

▲一名男網友在社群平台《Dcard》以「竟然有父母叫小孩不用努力了」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

某次原PO和對方出去，不禁問她「妳怎麼每次都煩惱去哪玩，而不是找工作呢」，對方竟然回「我爸媽叫我不用工作了，他們已經把三輩子的錢都賺好了，我只要快樂就好，他們還說我以後的老公也可以不用工作」，這番回應讓原PO心想「我內心只有羨慕嫉妒和一絲絲希望她看上我的機會啊」。



▲富家女。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 貼文一出，引起網友熱議，「請問現在報名來得及嗎，我不想努力了」、「這樣的人生好嗎？我錢自己賺，花起來爽度更高，不需要靠長輩，活得更自在」、「我做業務認識的一個家長，還蠻有錢的，他的做法是想辦法裝窮，給小孩吃好穿好，但是不會給他們金援支援，等到快掛了才會告訴小孩，說是訓練小孩獨立的能力」。

也有網友點出關鍵打臉「富不過三代啊，只有三輩子，給他魚吃不如教他如何釣魚」、「真的是富不過三代，我爸那邊的家庭也是這樣」、「我爸媽就是例子，阿公留下好幾棟房子給我爸，外公也留下很多農田給我媽，結果我爸媽這輩子兩個都沒有工作過，我爸是吸毒賭博把錢花光，房子都賣掉，現在我們只能租房，我每個月還要幫他還債，我媽則是都亂花亂投資，也是搞到連吃飯都要我給他錢，因為父母留得太多，不懂得珍惜都敗掉，辛苦的還是我們這些子女」。（編輯：郭佩蓉）