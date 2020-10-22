男衝超市前先吃「威爾剛」！回來妻臉綠　拿鐵槌活活敲死

出軌的故事有百百種，如果是情侶就分手，夫妻則離婚，但上海卻有一名女子發現丈夫一個秘密，發現丈夫每次說要去超市時，都會偷偷先吃一片「威爾剛」，但每次回來之後雙手都沒有買東西，且丈夫也對自己態度冷淡，最後一氣之下就殺了丈夫，日前判決出爐，女子被判13年徒刑。

我是廣告 請繼續往下閱讀

據陸媒《瀟湘晨報》報導，一名60歲的婦人在1982年跟丈夫結婚之後，感情一直很好，但自從2009年之後，丈夫開始到各種娛樂場所，婦人便覺得丈夫似乎有外遇，但是一直苦無證據，直至鄰居告訴他「你老公曾經炫耀說他有一個情人，兩人在一起18年，還為了那情人買房、帶她出去旅遊」婦人便開始調查。

2019年3月，這名婦人發現丈夫開始吃性藥，且藏在電視櫃下的抽屜裡，婦人表示「我數過裡面藥片的數量，發現每次老公說要去超市的時候，就會吃掉一片，但是每次回來雖然有超市買菜的發票，但卻都沒有提菜回來」。



▲一名人夫每次都說要去超市，但去之前都會先吃「威爾剛」，遭到老婆抓包。（示意圖／翻攝自Pixabay）

2019年10月24日凌晨1時許，婦人再次與丈夫起爭執，丈夫怒嗆「這輩子都不要和我過夫妻生活」隨後抓著婦人的手狂啃，該名婦人嚇得跑出房間，又回想起他出軌的事實，拿起客廳圓桌上的一把羊角鎚頭回到臥室，為了洩憤，她用羊角鎚頭擊打丈夫頭部，後來導致丈夫死亡。

婦人到浴室洗完手之後，回到臥室自己報了警，經警方鑑定，婦人的丈夫屬於顱腦損傷合併機械性窒息死亡，一場未解開的出軌之謎釀成了悲劇，日前，上海市第一中級人民法院一審對該婦人以故意殺人罪結案，判處入獄13年。（編輯：張嘉哲）