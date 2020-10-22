南台灣肉燥飯PK戰升溫 高雄、台南搶辦肉燥飯爭霸賽
南台灣肉燥飯PK戰升溫 高雄、台南搶辦肉燥飯爭霸賽
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-10-22 13:29:37
高雄國際食品展今（22）日正式開幕，而高雄也將搶先辦理「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，對於台南市長黃偉哲到高雄「侵門踏戶」宣傳台南美食，高雄市長陳其邁笑說，不要說侵門踏戶啦，之後他也會到台南推銷高雄美食，這樣以後連台南他都不敢去了。
高雄市搶先辦理「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，自十月二十三日起至十一月一日止開放網路報名，分成「專業店家組」及「全民制霸組」各自對決；台南市長黃偉哲得知後也在臉書上發文叫陣，「肉燥飯是台南的市飯」，「歡迎邁邁市長帶著高雄的第一名肉燥飯來台南參加複賽」，原訂在十一月底舉辦的2020台南肉燥飯爭霸賽，將會增加「城市交流賽」，歡迎南高屏等縣市的肉燥飯高手齊聚台南，一起爭奪冠軍，南台灣肉燥飯PK戰可說是越演越烈。高雄市長陳其邁表示，這個是一個良性的競爭，因為各地方的肉燥飯口味都不同，像高雄比較鹹酥，台南比較甜，希望各地方能夠把在地的特色凸顯出來，我們吃甜的有時候也要吃一些鹹香的，試試看不一樣的口味，有不一樣的選擇，我對家鄉的美味非常有信心，也會推廣用台灣的豬肉，提供更好的豬肉美食，包括肉燥飯，這個是國民美食，大家比看看就知道，真材實料和在地的口味還是比較重要。
對於台南市長黃偉哲來高雄「侵門踏戶」推銷台南美食，陳其邁笑說，過幾天高雄也會去台南推銷高雄美食，像今天的美食展有很多高雄首選，還有海洋局在地的海鮮美味，有一些都是台南沒有的，改天我也會到台南、台北去推銷高雄的美食，所以「有來有往」！不要說侵門踏戶，這樣以後連台南我都不敢去了。陳其邁說，做市長的就是要推銷在地的美食給所有全台灣的好朋友，尤其夜市是高雄市生活的一部分，在高雄逛夜市是很輕鬆，而且是日常的一部分，所以各地的美食我們都會推廣，今天從肉燥飯先開始，然後接下來還會有很多一系列針對在地美食的推廣，其他像高雄的黑輪、魚丸，都是非常具有高雄特色的美食。